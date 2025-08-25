One happy mistake
U jednom restoranu greškom poslužili pizze – s kanabisom
U pizzeriji Famous Yeti’s u Wisconsinu dogodila se bizarna zamjena ulja: umjesto običnog, u tijesto je završilo ono obogaćeno THC-om. Rezultat – 85 ljudi, od jednogodišnjaka do 91-godišnjaka, doživjelo je simptome akutne intoksikacije: vrtoglavicu, halucinacije i tjeskobu. Nekolicina je završila u bolnici, no nitko nije imao trajne posljedice. Istraga je pokazala da je riječ o nenamjernoj pogrešci zbog lošeg označavanja i zajedničkog skladišta. Restoran je ubrzo ponovno otvoren, a incident ostao kao poučna priča o važnosti sigurnosti hrane i jasnih etiketa. Igor Berecki za Bug