Možeš zapalit, ali pazi da se ne skuriš

To da kanabis utječe na apetit, znali smo i ranije, ali ne i kako i zašto, tvrde znanstvenici koji stoje iza novog istraživanja. Postoji jedan hormon koji se otpušta kada nam je želudac prazan i koji signalizira mozgu da nam treba hrane. Kako se čini, kanabis aktivira taj hormon zbog čega se javlja osjećaj gladi. Iako i dalje nije poznato zašto, zanimljivo je otkriće da kanabis na taj način mijenja genetsku aktivnost moždanih ćelija u hipotalamusu. Jedno moguće objašnjenje navodi kako dobivamo više dopamina, čime se gubi osjećaj sitosti, a drugi mogući razlog je utjecaj na olfaktorne centre u mozgu, zbog čega bolje možemo “namirisati” hranu. IFL Science