Možeš zapalit, ali pazi da se ne skuriš
Velika studija: Malo je dokaza da medicinski kanabis liječi mentalne poremećaje
Najopsežnija analiza studija do 2025. godine nije pronašla čvrste dokaze da medicinski kanabis učinkovito liječi poremećaje poput anksioznosti, PTSP-a ili psihoza. Iako se pacijenti sve više okreću kanabinoidima zbog nuspojava standardnih terapija, istraživači sa Sveučilišta u Sydneyu upozoravaju na slabu metodologiju dosadašnjih ispitivanja, kratko trajanje testova i nedostatak podataka za stanja poput depresije ili ADHD-a. Zaključak je jasan: individualna pozitivna iskustva postoje, ali znanost hitno treba preciznija i veća istraživanja kako bi se utvrdilo tko zapravo profitira, a tko riskira pogoršanje simptoma. Index