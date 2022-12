Na koji način danas konzumiramo glazbu?

Gledajući godišnje ljestvice albuma vodećih kreatora glazbenog ukusa, opet se otvara isto pitanje – je li glazba manje kvalitetna nego prije? Odgovor je, svake godine sve više – da, ali pritom su oni koji je stvaraju za to najmanje krivi. Mreža krivaca je kompleksna, a u njoj su glavni akteri halapljivi streaming servisi koji prodaju koncept ponude “all you can eat”, u kojem imate sve, a zapravo nemate ništa. Iza playlista kuriranih kao švedski stol stoje umjetni algoritmi te vam pružaju još onoga za što ste ih dresirali, držeći vas u beskrajnom loopu istoga, bez mogućnosti iskakanja iz tračnica i otkrivanja nečeg što bi vam se možda svidjelo, a niste ni svjesni da postoji. Čini se da se bolja sadašnjost, a onda i budućnost glazbe ipak krije u mladim autorima koji neopterećeni prošlošću, pristupaju desetljećima poznate glazbe i čitaju je nevino, ironično, a u boljim slučajevima i iskreno i autentično. Tportal