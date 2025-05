Sve će se te razlike pomiriti u... sauni

Sve više potiskujući tvrdi dablinski naglasak u svrhu prenošenja univerzalnih poruka, Chatten pokazuje nestvaran raspon vokalnog talenta, otkrivajući u sebi i pop pjevača i repera i darkerskog croonera povrh već poznatog uličnog naratora. Bend, u međuvremenu, namiguje plejadi najvećih bogova alternativnog rocka, od The Curea preko The Smashing Pumpkinsa do Ridea i Slowdivea, od krhotina njihovih utjecaja oblikujući nešto potpuno svoje, zdrav i svjež barokni rock trećeg desetljeća 21. stoljeća -oduševljen je novim Fontainesima Bojan Stilin, za tportal.