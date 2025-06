Ili Cate Blanchett

Wilson ujedno ulazi u povijest kao prvi pop glazbenik koji se potpisuje kao skladatelj, izvođač, aranžer i producent, što je danas privilegija koju u svoj CV može upisati svaki autor iz spavaće sobe. No, daleko je to bilo od idealnog života. Doživio je tri nervna sloma, u jednom se periodu bjesomučno počeo prejedati, alkoholizirati i drogirati, uvodeći u miks droga amfetamine, kokain i heroin, a u glavu razmišljanja u samoubojstvu, što će ga na kraju dovesti i do službene dijagnoze shizofrenije. Od suvremenika kao što su The Beatles ili The Zombies, titana pop i rock glazbe srednje generacije kao što su Air ili The Flaming Lips, preko velikana aktualnog vremena kao što su Animal Collective ili Fleet Foxes, pa do bezbroj domaćih velikana koji su ga citirali, od Brege preko Divljana do Jure Stublića, njegov žig toliko je premrežio glazbu da možemo zaključiti samo parafrazom vjerojatno njegova najpoznatijeg refrena – samo Bog zna što bi bilo s glazbom da nije bilo Briana Wilsona. Počivaj u miru, velikane, i odmori malo – inspiracija ti, kao što vidiš, nije pobjegla. Bojan Stilin za tportal