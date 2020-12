Ima tko odlučuje

Ako predstavnicima vlasti, unatoč monopolskom posjedovanju svih državnih resursa, legalnih i ilegalnih sredstava uvjeravanja, ovaj put nije pošlo za rukom prikupiti znatno više od trećine glasova, onda je evidentno da se “model Milo” potrošio – analizira Deutsche Welle poraz Mila Đukanovića na izborima u Crnoj Gori. On se odavno politikom bavi samo da bi zaštitio sebe, svoj klan i svoj ogroman imetak, da bi imao imunitet zbog grešne prošlosti – od svoje ratne uloge devedesetih do imena u dosjeima zapadnih tužiteljstava nadležnih za šverc u velikom stilu. On će prije ili kasnije morati birati između egzila u nekoj zemlji koja voli novac isluženih autokrata ili daljeg stvaranja razdora u Crnoj Gori.