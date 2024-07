Emisije se ispuštaju samo disanjem

Već i sama godina je problem: to je točno jedno stoljeće nakon “Hitlerovih Olimpijskih igara” 1936. “Tu se neminovno stječe krivi dojam kako je to nekakva stota obljetnica. Osim ovog teškog bremena povijesti, tu su i kritike kakve su se čule već i kod drugih kandidata za Olimpijske igre u Njemačkoj – izgledalo je da Igre opet hoće i München, postojala je i inicijativa održati OI u Porajnju. Ali redovito je bilo i glasnih protivnika za tako veliku i skupu manifestaciju. Makar su Berlinu OI dodijeljene još 1931., dakle prije dolaska nacista na vlast, Hitler i nacisti su objeručke dočekali tu manifestaciju kako bi čitavom svijetu pokazali snagu i moć Reicha. Zapravo, Berlin je trebao ugostiti Igre još 1916., ali zbog Prvog svjetskog rata one nisu održane. Berlinski gradonačelnik Wegner misli kako je baš 100 godina nakon te nacističke predstave, prilika gradu pokazati u kojoj mjeri je danas raznolik i otvoren. Koliki su izgledi? Mali. Ima još kandidata, a država domaćin koja je trenutno favorit je i ona koja ih dosad nije ugostila – Indija. DW