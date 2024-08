Dosta je rekorda srušeno u međuvremenu

Prekrižiti stadion kao glavnu kulisu i gledalište, te napraviti pomak u kojem je kulisa Pariz gdje je rijeka Seine preuzela ulogu prostora za defile sportaša je genijalan pomak koji su očigledno u djelo mogli sprovesti samo Francuzi upravo zbog njihovog odnosa prvo prema slobodi, potom prema umjetnosti što sve zajedno vodi do toga da se uopće može dogoditi konsenzus na mnoštvu nivoa kako bi se ta ideja sprovela u djelo. Za tako nešto je i figurativno i doslovno potreban cijeli grad, što dovodi do ideje o inkluzivnosti. No, kako to obično biva iskru nezadovoljstva kod nekih izazvao je jedan potpuno krivo protumačeni detalj, koji je potom uzet kao obrazac na kojeg su se počeli pozivati dužnosnici nekih država optužujući organizatore Otvorenja OI-a da su uvrijedili „sav kršćanski svijet“. Isprazne priče o većini koja trpi teror manjine uvijek su samo poziv da upravo vi kao pojedinac sudjelujete u tome da neku manjinu ili pojedince ciljano i podmuklo osujetite u nastojanju da se ne osjećaju ugroženima samo zato što su drukčiji – Zoran Stajčić za Ravno do dna.