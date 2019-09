Da točno znamo koliko nas je manje

Postoji značajna razlika u broju Hrvata koji su odselili u Njemački i Austriju između našeg Državnog zavoda za statistiku i njemačkog odnosno austrijskog statističkog ureda. Po popisu stanovništa iz 2011. godine Hrvatska je imala 4,280.600 stanovnika. Od tada do kraja 2016. u Njemačku je odselilo 206.654 ljudi, a u Austriju 15.505 osoba (do kraja 2017.) Brojke koje ima DZS su znatno manje – tek 45.455 za Njemačku i 8909 za Austriju. Ako se tome doda da od početka 2011. godine do kraja ožujka 2018. godine, prema podacima DZS-a, broj stanovnika Hrvatske prirodnim se putem smanjo za 95.847 i bez iseljenika u Irsku i druge zemlje ispada da smo ispod četiri milijuna. (DZS inače računa da Hrvatska ima oko 4,125.700 stanovnika). Jutarnji