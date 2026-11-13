Vraćamo se na teme ekonomije

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Poraz republikanaca na američkim međuizborima pokazuje granice populizma i otpornost demokracije
Gubitak republikanske većine u oba doma američkog Kongresa na međuizborima predstavlja snažan udarac Donaldu Trumpu i potvrđuje da populizam ima svoje granice. Autor komentara navodi da su se politički spektakl i retorika podjela sudarili sa stvarnim životnim problemima birača, poput inflacije, skupih energenata i posljedica rata protiv Irana. U tekstu se također ističe kako slabljenje autoritarnih lidera diljem svijeta i ublažavanje radikalnih stavova stranaka poput njemačkog AfD-a pokazuju da demokratski mehanizmi i dalje djeluju. Ipak, zaključuje se da liberalna demokracija mora ponuditi konkretna gospodarska rješenja kako bi dugoročno povratila povjerenje građana. Poslovni