Vratiće se rode

Godine 2022. Rusiju je, prema procjenama demografa zasnovanima na statistikama zemalja domaćina i informacijama dobivenim od tamošnjih vlasti, napustilo 500.000 do 800.000 ljudi. Postojala su dva vala emigracije: neposredno nakon ruske invazije na Ukrajinu i nakon objave mobilizacije. “Mnogi ljudi nisu stigli do zemalja u koje su zapravo željeli otići. Većina je bar jednom promijenila zemlju. Čula sam i da je jedan mladi par boravio u ukupno šest zemalja, ali to je apsolutni maksimum”, kaže moskovska sociologinja Ljubov Borusjak u intervjuu za DW. Prema njenim riječima, mnogi ljudi su stigli u zemlje u kojima nikada nisu mislili da će završiti, praktički bez dokumenata i s vrlo malo novca. “Neki od njih su se kasnije vratili u Rusiju, barem privremeno”, dodala je Borusjak. Deutsche Welle