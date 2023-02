Persona non grata

Hrvatsku je od ulaska u EU napustilo čak do 2,6 puta više ljudi nego što to tvrdi službena statistika, dakle ne 102.000 ljudi, nego njih 230 tisuća, zaključak je Instituta za javne financije. Usto, prosječna dob novih hrvatskih emigranata znatno je niža nego kod ranijih iseljenika – u razdoblju od 2001. do 2013. emigrant je bio star 41,5 godinu, a 2016. je imao 33,6 godina. Jutarnji…