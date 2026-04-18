Dok me ne ugase, snimam

Povratak otpora na veliko platno: ZagrebDox razotkriva društvene patologije kroz objektiv istine - Monitor.hr
Povratak otpora na veliko platno: ZagrebDox razotkriva društvene patologije kroz objektiv istine

Kolika je u eri jačanja diktatura i desnice, da ne kažemo fašizacije, u svijetu i Evropi važnost snimanja filmova koji donose suprotne poruke, kao i festivala na kojima ih se prikazuje? Smatrate li da film i danas ima važnu društvenu ulogu u formiranju mišljenja ljudi kao što je imao nekada?

Dokumentarni film uvijek je, izravno ili neizravno, uronjen u stvarnost, a ona je ovakva kakvu ste opisali. Stoga se može reći da barem polovica filmova iz ovogodišnjeg programa izravno tematizira pojave koje spominjete. Naravno, dokumentarni film ih ne može riješiti, ponekad čak ni u potpunosti opisati, ali nakon što ih pogledamo, više ne možemo reći – nismo znali. A to danas nije malo. Umjetnički direktor i osnivač ZagrebDoxa Nenad Puhovski za Novosti.


09.04. (08:00)

Filmovi koji život znače

ZagrebDox u znaku AI-ja, ratova i ljudskih sudbina

Ovogodišnji, 22. ZagrebDox otvara se 19. travnja filmom Sintetičko suosjećanje Marca Isaacsa, koji istražuje granice umjetne inteligencije. Umjetnički direktor Nenad Puhovski najavio je bogat program od 112 filmova u 16 cjelina, odabranih među dvije tisuće prijava. Međunarodna i regionalna konkurencija fokusiraju se na goruće teme: od ratova u Ukrajini i traumatičnih migracija do položaja žena i ekoloških kriza. Festival, koji je dio prestižnih asocijacija poput Cannes Docs, nudi hibridne dokumentarce, osobne ispovijesti i socijalno angažirane priče, a zatvara se filmom o ekološkim posljedicama rata, “Divia”. Program traje do 26. travnja u Kaptol Boutique Cinema. Link na službene stranice. HRT

04.06.2025. (10:00)

Ostavljen samo 'seen'

Jergović: Nenad Puhovski i pismo koje nije ostalo nepročitano

Ono što je učinio taj stari, sedamdesetšestogodišnji profesor filma, producent, režiser i ustrajni kapo Zagreb Doxa, pišući pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, nešto je što u meni izaziva istinsko divljenje. “Poštovani gospodine Predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovani gospodine Plenković. Ovim putem želim izraziti svoje duboko gnušanje nad odsustvom bilo kakve jasne i nedvosmislene osude Vaše Vlade povodom genocida – masakra, ubijanja i izgladnjivanja civila, osobito djece, u Gazi, a za koje je odgovorna izraelska vlada.”

Ako te trideset godina i s dna i s vrha prozivaju da “dekroatiziraš” hrvatsku kulturu, ako ti govore da si Židov, pa ponavljaju da takav i jesi upravo zato što si Židov, ako te nazivaju neprijateljem, krive te za ono što je učinio netko drugi, ako u tebi prepoznaju samo narod, depersonaliziranu skupinu milijuna ljudi, onda imaš pravo da grobnom šutnjom zašutiš pred genocidom u Gazi. Ne zato što se sa tim nepojmljivim zločinom slažeš, ili što se ne možeš dosjetiti jedne jedine riječi kojom bi zločin opravdao, nego zato što ti – možda jedino ti! – nisi obavezan govoriti. Ili ti – možda jedino ti! – nemaš kome govoriti. (O tome da nemaš, svjedoči i ta tupa šutnja s kojom je dočekano pismo koje Nenad Puhovski upućuje Plenkoviću!). Miljenko Jergović za svoj blog

30.03.2025. (21:00)

Doksamo se lokalno, mislimo globalno

Nenad Puhovski o novom izdanju ZagrebDoxa: Festival kao “prozor u svijet”

Izborom filmova ove godine pokušavamo pokazati da se veliki problem s kojim se danas globalno suočavamo i koji prijeti trećim svjetskim ratom može pokušati razbiti na niz manjih problema s kojima se možemo i trebamo uhvatiti ukoštac na osobnoj, lokalnoj, nacionalnoj i drugim razinama, kaže osnivač i umjetnički direktor festivala ZagrebDox za Novosti: Drugim riječima, umjesto da se samo bavimo globalnom ekologijom, Trumpom, Putinom i čime već, mi se prije svega bavimo ljudima, njihovim problemima i onime što možemo napraviti, pa su i filmovi otvaranja odabrani na osnovu tog kriterija. ZagrebDox kreće danas i traje sve do 6. travnja.

14.10.2023. (13:00)

E, kad bi zidovi pričali

Puhovski najavljuje novi film Pere Kvesića, Kuća na Kraljevcu: U njoj se formirala uspješna generacija umjetnika

Film govori o jednoj posebnoj zagrebačkoj kući na adresi Kraljevac 35. Ona je pružala tijekom posljednjih gotovo pola stoljeća sklonište brojnim i raznolikim stanarima, istaknutim na raznim poljima umjetničkog stvaralaštva i društvene djelatnosti. Tijekom godina u njoj su nastajale vrhunske knjige, filmski scenariji, fotografije, ilustracije, stripovi, glazba, predstave, filmovi… U kući, koju je izgradio Slobodan Praljak i kasnije ju iznajmljivao živjeli su, između ostalih, Abdulah Sidran, Goran Babić, grupa Ayllu, Igor Kordej, Goran Pavelić Pipo, Milan Trenc, Davor Slamnig i Pjer Žardin, a u nju su navraćali Davor Gobac, Mirko Ilić, Vilim Matula i mnogi drugi umjetnici, glazbenici, novinari, glumci, koji su obilježili jednu epohu. Njezin današnji vlasnik je upravo Pero Kvesić. Nacional

20.06.2021. (22:30)

Dokumentarci nikad ne dosade

Njegić: Intervju s Nenadom Puhovskim, direktorom ZagrebDoxa

Kolumnist u intervjuu saznaje kako se festival nosio s pandemijskom godinom te uspio preživjeti i promjene termina i načina održavanja, a iz odgovora Nenada Puhovskog izdvajamo: U ovih godinu dana gledatelji su se u velikoj mjeri okrenuli online ponudi filmova na raznim platformama. Na neki način, ta je mogućnost, u percepciji mnogih, dovela do “stapanja” ponude u jedan jedini, globalni, virtualni online filmski festival, gdje je gledatelju posve svejedno gleda li film sa Sundancea ili ZagrebDoxa. Smatram, stoga, da ćemo morati uložiti dodatne napore da se opet izborimo za svoju lokalnu, ali i međunarodnu vidljivost. Također hvali film “Coronation” Ai Weiweija koji je smješten u program”Majstori” ovogodišnjeg Doxa unatoč pokušaju da se izbjegnu pandemijski filmovi. Piše Marko Njegić za Slobodnu Dalmaciju

24.02.2018. (22:20)

Držanje za ruke

Puhovski o ZagrebDoxu: Vrijeme zatvorenosti je prošlo – sve se više surađuje

“Danas je sve više regionalnih koprodukcija, što je i evropska praksa. Podjele filmova po državama nestaju i sve se više surađuje, vrijeme zatvorenosti je prošlo” – kaže u intervjuu Novostima Nenad Puhovski o ZagrebDoxu, festivalu dokumentarnog filma u Zagrebu koji počinje sutra. Tema ovogodišnjeg Doxa je uključivanje država istočne Europe u EU. U osam dana festa bit će prikazano 125 filmova.

18.02.2018. (11:30)

Šutnja u prostoru

Puhovski: U Hrvatskoj je i sve i ništa kontroverzno

“U zadnje vrijeme je jedna velika tišina u javnom prostoru, a ništa ne govori glasnije od tišine. Postoji ogroman oprez, a taj oprez najčešće ne proizvodi kreativne rezultate… Problem je to što je u Hrvatskoj i sve i ništa kontroverzno… U Hrvatskoj se izgubio kontakt između ljudi koji odlučuju i ljudi koji imaju nešto reći. Tako da možete vikati koliko želite – oni drugi vas slušaju, ali ne čuju”, kaže Nenad Puhovski u intervjuu za T-portal.

05.03.2017. (03:15)

Veliki pečati ZagrebDoxa: ‘Zasljepljujuća svjetlost sutona’ i ‘Dubina dva’

Međunarodni žiri činili su: redateljica Snježana Tribuson, predsjednik Mađarskog društva filmskih kritičara György Báron te filmski kritičar i umjetnički sudirektor Filmskog festivala u Trstu Fabrizio Grosoli. Veliki pečat za najbolji film iz međunarodnog natjecateljskog programa žiri je dodijelio gruzijsko-njemačkom filmu Zasljepljujuća svjetlost sutona redateljice Salomé Jashi. Svoju odluku žiri je obrazložio riječima: “Zasljepljujuća svjetlost sutona pruža atmosferičnu i suptilnu humorističnu sliku svakodnevice malog gruzijskog mjesta. Lokalna zbivanja poput svadbe, priredbi, predizborne rasprave, uhvaćene sove i crkvenog rituala čine se dobrom temom i za lokalnu televizijsku ekipu, čije su reportaže također predmet interesa filma. Sve je to praćeno vizualno suptilnim opservacijskim odmakom, koji mješavinu zastarjele tradicije i novih običaja pokazuje u apsurdnom, ali i poetski nježnom svjetlu, što film čini izrazito vrijednim djelom.”

Međunarodni žiri dodijelio je i dva posebna priznanja dvama poljskim filmovima. Filmu 21 x New York Piotra Stasika koji “izborom portretiranih osoba, čije životne priče saznajemo u bitnim naznakama, te dominantnim ambijentom njujorške podzemne željeznice, koji je snimljen poetskom sugestivnošću, gradi nelagodnu atmosferu koja dominira filmom”. Drugo posebno priznanje zaslužio je film Pričest Anne Zamecke u kojem “redateljica plete složenu sliku o odnosima u porodici, o svakom njezinu članu, te o kriznom, ali i uzajamno brižnom dinamizmu u obitelji.”

Regionalni žiri činili su: ravnateljica Europske filmske akademije Marion Döring, voditelj programskog odjela IDFA-e Martijn te Pas i redatelj i producent Ademir Kenović. Veliki pečat za najbolji film iz regionalnog natjecateljskog programa dodijelili su srpsko-francuskom filmu Dubina dva Ognjena Glavonića. Žiri je pojasnio da je riječ o dobro istraženom i istinski čarobnom filmu koji krasi besprijekorna vizualna izvedba, dojmljiva glazba i učinkovita narativna struktura. “Film donosi stravičnu, ali posve nepoznatu priču koja se mora ispričati i koja bi trebala odjeknuti među publikom iz cijeloga svijeta. Isprva se čini da film priča dvije odvojene priče, no one se na kraju spajaju uz jeziva svjedočanstva žrtava i ljudi koji su krivi za ozbiljna zataškavanja”, stoji u obrazloženju žirija.

Regionalni žiri dodijelio je i dva posebna priznanja: austrijskom filmu #njihovemačketakođer Lisbeth Kovačić, “luckastom kratkometražnom filmu koji preko jednog relativno novog medija na svjež i iznenađujući način donosi vrlo suvremenu priču” i bugarskom filmu Seljani Cvetana Dragneva, “hrabrom i poetičnom filmskom prvijencu koji nije samo vizualno hipnotičan nego i dubinski human.”

Mladi žiri djelovao je u sastavu: direktor i predsjednik Europskog udruženja filmskih i televizijskih škola Bert Beyens, redateljica Mirna Zgrabljić i redatelj Matjaž Ivanišin. Mali pečat za najbolji film autora do 35 godina dodijelili su filmu Dubina dva Ognjena Glavonića. Svoju odluku pojasnili su riječima: “Minimalistički u pristupu, film Dubina dva skromno je remek-djelo o odsutnosti. Film poručuje da se od zločina ili nasilja prema čovječnosti ne može pobjeći. Prekrasan vrhunac filma pokazuje kako istina izvire na površinu iz vode i tla.”

Mladi žiri dodijelio je i dva posebna priznanja: poljskom filmu Bliske veze Zofie Kowalewske, “savršenom kratkometražnom opservacijskom dokumentarcu o posljedicama bračne krize”, te ruskom filmu Sveti Bože autorice Vladlene Sandu, “filmu koji se polako pretvara u predivnu glazbenu pjesmu o tri naraštaja žena razotkrivajući sve izazove života i smrti.”

Žiri sekcije Movies That Matter činili su: kreativna direktorica i suosnivačica filmskog festivala Pravo Ljudski u Sarajevu Kumjana Novakova, redateljica Iris Zaki i znanstvenica, spisateljica i pjesnikinja Jadranka Brnčić. Članice žirija dodijelile su nagradu za film koji na najbolji način promiče ljudska prava ruskom filmu Sveti Bože Vladlene Sandu. Žiri je smatrao da autorica “hrabrom iskrenošću pripovijeda o fizičkim i emocionalnim traumama kroz koje je s majkom i bakom prošla kao izbjeglica, dok se istodobno prisjeća svakodnevice u kojoj su se suočavale s posttraumatskim stresom. Film je majstorski strukturiran i izdiže se do univerzalne priče od društvene važnosti”.

Nagradu Teen Dox za najbolji film o problemima mladih osvojio je iranski film Snovi bez zvijezda Merhdada Oskoueija. Žiri su činili učenici XIII. gimnazije u Zagrebu, a izjavili su da ih je film dirnuo temom, idejom, pričom i porukom. “Film nam je otvorio oči pruživši nam uvid u tešku situaciju iranskih djevojaka. Smatramo da svaka umjetnost, pa tako i filmska, treba potaknuti određenu emociju koja će nas motivirati na razmišljanje o nama samima, našem položaju u društvu i odnosu prema drugima.”

Nagrada Mojoj generaciji – koju dodjeljuje Nenad Puhovski, osnivač i direktor ZagrebDoxa, autorima koji su u dokumentaristici prisutni dugo i s kvalitetnim radovima – dodijelio je danskom autoru Jonu Bangu Carlsenu za film Déjà vu u kojem “ne samo da umjetnički sjajno i ljudski hrabro propituje vlastiti život i njegove demone nego nastavlja i višegodišnje kreativno propitivanje same prirode dokumentarizma.”

Publici se na početku svečanog proglašenja pobjednika obratio direktor i osnivač ZagrebDoxa Nenad Puhovski skrenuvši pažnju na najnoviju vijest o smrti renomiranog srpskog redatelja Lazara Stojanovića. “Riječ je o autoru koji je zadužio film u regiji svojom dobrotom i humanošću. Za njega se kaže da je jedini autor osuđen na zatvor zbog filma, dokumentarca Plastični Isus iz 1971. godine. Najveći je grijeh toga filma što se u njemu autor ismijava kultu Josipa Broza Tita. Osuđen je na tri godine zatvora. Nakon odsluženja kazne Lazar je bio još bolja osoba, bez gorčine, bez želje za osvetom, bez ljutnje. Bio je prije svega čovjek, dokumentarist i autor koji je do kraja života nastavio raditi ono u što je čvrsto vjerovao. ZagrebDox je festival koji slavi dokumentarce u najširem smislu riječi. Mi ne prikazujemo, niti bismo trebali, isključivo ljudskopravaške filmove kakve je snimao Lazar, no bitno je sada sjetiti se filmova i radova koji potiču promjene. Nama je važno da je ljudima stalo do onoga što radimo. Snimati dokumentarce znači komunicirati s publikom, a komunikacija je najbolji lijek protiv agresije. Večeras slavimo dokumentarni film svih tipova, žanrova, podžanrova, svih estetika, ali samo jedne etike: to su filmovi o ljudima i za ljude”, tim je riječima zaključio svoj pozdravni govor direktor Nenad Puhovski.

Na trinaestom izdanju ZagrebDoxa prikazano je više od 120 filmova u 15 programa. Festival je posjetilo više od 160 gostiju iz cijeloga svijeta, a za brojne projekcije tražila se karta više. U nedjelju, 5. ožujka bit će održano nekoliko dodatnih projekcija dokumentaraca te program The Best of Fest, kada će od 12 do 22 sata biti prikazani nagrađeni naslovi ovogodišnjeg ZagrebDoxa. Cijena ulaznice za program The Best of Fest, odnosno za svih šest projekcija u jednoj dvorani iznosi 40 kuna, a za pojedinačnu projekciju 18 kuna. HT nagrada publike bit će dodijeljena također u nedjelju, 5. ožujka.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba, Hrvatskog audiovizualnog centra , a program ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa – Potprograma MEDIA. Hrvatski Telekom generalni je sponzor ZagrebDoxa već dvanaestu godinu zaredom.

05.03.2017. (00:19)

Gotovo trinaesto izdanje

ZagrebDox: Nagrade ‘Zasljepljujućoj svjetlosti sutona’ i ‘Dubini dva’

Najbolji film ZagreDoxa gruzijsko-njemačka je Zasljepljujuća svjetlost sutona u režiji Salomé Jashi. Što se tiče regionalne konkurencije, Veliki pečat dobio je srpsko-francuski Dubina dva u režiji Ognjena Glavonića, a objašnjava žiri da se radi o čarobnom filmu s besprijekornom vizualnom izvedbom, dojmljivom glazbom i učinkovitom narativnom strukturom. Monitor

21.08.2016. (07:52)

Vrući krompir

Nenad Puhovski: Od Grlića sam preuzeo film o Sanaderu

“Kad su pitali Čedu Prodanovića zašto brani Ivu Sanadera, on je rekao: ‘To je ponuda koja se ne odbija’. Jednog dana me zvao Rajko Grlić na kavu i rekao: ‘Ti znaš da ja već četiri godine snimam film o Sanaderu i Prodanoviću, ja to više ne bih radio, hoćeš li ti to preuzeti?’ Na to sam ja rekao: ‘To je ponuda koja se ne odbija’. Međutim, mi smo to dali na HAVC, ali nije prošlo. Mislim da jedino Factum može garantirati da nitko neće utjecati na taj film. Mislim da nam za završetak treba bar dvije godine. Jedna od presuda mora biti pravomoćna”, kaže poznati dokumentarist Nenad Puhovski o filmu ‘Ivo i Čedo’. Jutarnji