Aristokratska nostalgija i kritika društvenih normi

Iako ‘Narcos’ i ‘Narcos: Mexico’ nisu povijesni dokumentarci, nego fikcija koja po volji i želji odluta od fakta onda kad je činjenice potrebno žrtvovati na oltaru zabave, ipak ne mogu pobjeći od svoje “povijesne odgovornosti”. Svih šest epizoda u osnovi su zabavan, koliko i poučan udžbenik, klasični what (not) to do u svijetu organiziranog kriminala, s antijunacima čija putanja počinje u trnju, lansira se do zvijezda, a završava dva i pol metra pod zemljom. Ili u najboljem slučaju sa životom zaustavljenim rešetkama, iza kojih s ostalim zatvorenicima pred TV-om gledaju seriju o svom životu. Express…