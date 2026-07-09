Ako vas vidi koji Talijan, da ne završi na aparatima

Prava talijanska carbonara u Hrvatskoj se rijetko sprema kako treba. Umjesto autentičnog jela, često radimo pogrešne verzije s vrhnjem za kuhanje i pancetom, što je u Italiji nezamislivo. Originalni recept zahtijeva samo špagete, jaja, sir pecorino romano, crni papar i ključni sastojak – guanciale (sušeni svinjski obraz, za razliku od pancete, koja se dobiva od trbuha). Guanciale jelu daje specifičnu masnoću i dubok, slani okus, stvarajući savršeno kremast umak bez kapi vrhnja. Iako se teže nalazi na našim policama, on je nezamjenjiv za postizanje izvorne rimske tradicije. Odnosno bez ovih sastojaka probajte je ne zvati carbonarom. Index