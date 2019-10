Znanost kroz rešetke

U prvom tromjesečju ove godine 170 zemalja prijavilo je 112.000 zaraženih ospicama, u odnosu na 28.000 koliko ih je bilo registrirano u prva tri mjeseca 2018. godine, objavio je WHO (ovdje razni dokumenti o procijepljenosti). Albanija, Srbija i Crna Gora, spadaju među zemlje s najvećim zarazama, sa 300 do 470 oboljelih na 100.000 stanovnika. Bolest se može uspješno prevenirati ako je cijepljeno 95% populacije, no podaci pokazuju da je globalna procijepljenost s prvom dozom cjepiva protiv ospica posljednjih godina pala na 85%, dok je drugu dozu primilo svega 67% populacije (T-Portal).