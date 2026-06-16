Spretno peglanje genoma bez velikih škara
Preciznije uređivanje DNA: Korak bliže dizajnerskim bebama ili prevelik rizik? Stručnjaci umiruju
Znanstvenici s Columbia Universityja uspjeli su tehnologijom editiranja baza napraviti precizne promjene u DNA ljudskih embrija bez velikih kromosomskih oštećenja, koja inače uzrokuje klasični CRISPR-Cas9. Umjesto grubog rezanja, ova metoda suptilno mijenja pojedinačna kemijska “slova” DNA. Pokusom su uspješno ciljani geni važni za kolesterol i bolesti krvi. Ipak, metoda je još uvijek nesavršena. Najveći problem predstavlja mozaičnost, uočena kod čak 80% embrija, što znači da izmjena nije zahvatila sve stanice. Zbog toga i popratnih etičkih dilema stručnjaci upozoravaju da tehnologija ni blizu nije spremna za kliničku primjenu niti stvaranje “dizajniranih beba”. Index