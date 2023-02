Međunarodna konvencija ima prednost u primjeni nad domaćim zakonom

Kazneni suci teško mogu promijeniti dosadašnju praksu, pa je došlo do velike neravnoteže, svojevrsnog ekstremizma pa se počelo strahovito voditi računa o interesima okrivljenika, a zanemaruju se opravdani interesi žrtava kaznenih djela. Suci kaznenog prava to tako ne doživljavaju. Stalno dobivaju kritike da su im kazne neadekvatne. U nekim slučajevima izriču se smiješno blage kazne, a to se vidi i iz toga da se ne smanjuje broj obiteljskog nasilja ili broj pijanih vozača koji divljaju cestama. Zato je i pitanje koliko sami kazneni suci vjeruju u moć pravilno odmjerene kazne. To već poprima obilježja nedopustivog pravnog relativizma. Morali bismo razmisliti treba li i na Vrhovni sud dovesti nove suce, a sam nemam te ovlasti bez odobrenja Ministarstva pravosuđa. U tom smislu postavlja se pitanje ima li smisla i zadržavanje Visokog kaznenog suda. Malo je vjerojatno da će Visoki kazneni sud uspostaviti nove standarde u kaznenom sudovanju, a vidljivo je da taj problem postoji i na Vrhovnom sudu, rekao je Radovan Dobronić u intervjuu za Nacional.