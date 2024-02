Sanjam zelenu Europu

Kao razlog navode veću brigu za zdravlje, okoliš i dobrobit životinja. Očekuje se manja potražnja za žitaricama za stočnu hranu, ali i poticaja za povećanje proizvodnje biljnih proteina. Prinosi žitarica i uljarica trebali bi ostati stabilni unatoč klimatskim promjenama. Proizvodnju će i dalje predvoditi pšenica i kukuruz, a povećat će se uzgoj mahunarki i soje. Smanjivat će se uzgoj šećerne repe, što će dovesti do manje proizvodnje šećera u EU. Do 2035. se očekuje i pad potrošnje šećera u EU, zbog prelaska potrošača na prehranu s nižim unosom ove namirnice. EU i nacionalne politike zaštite okoliša – koje su već na snazi, trebale bi dovesti do smanjenja veličine mliječnog stada, tako da bi proizvodnja mlijeka u EU do 2035. mogla lagano pasti. Očekuje se da će do 2035., zbog niske profitabilnosti, strožih ekoloških i klimatskih regulatornih okvira, doći do daljnjeg pada proizvodnje i potrošnje govedine i svinjskog mesa. Očekuje se nastavak pada proizvodnje ovčjeg i kozjeg mesa u EU-u, a jedino se kod proizvodnje mesa peradi očekuje rast. Agroklub