Imamo frižider, nemamo plan

Od biootpada koji proizvedu dvije odrasle osobe u razdoblju od dva i pol mjeseca možete dobiti kantu komposta od čak 30 litara, čime definitivno možete svojim biljkama dati potrebnu dohranu. Komposter možete izraditi sami, koristeći običnu kantu, iako ih ima za kupiti i u vrtnim centrima. Ono na što trebate paziti jest da na poklopcu postoje rupice za cirkulaciju zraka jer se u svakome kompostu nalaze mikroorganizmi koji razgrađuju organski otpad, a njima je potreban kisik i vlaga. Kompostu treba oko mjesec i pol dana da se razgradi, a općepoznato je da u kompost ne stavljate kuhano voće i povrće, maskoću od kuhanja, meso, ribu ni mliječne proizvode. Green