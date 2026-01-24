Nije do ljudi, do kanti je
Svijest građana i gospodarenje otpadom: problem dizajna, a ne morala
Kolumna Marka Lista za Poslovni razbija uvriježenu tvrdnju da građanima nedostaje svijest o razvrstavanju otpada i tvrdi suprotno: problem je u loše dizajniranom sustavu. Svijest nije rezultat kampanja i moraliziranja, nego navike koje nastaju kad su pravila jasna, infrastruktura dostupna, a povratna informacija pravedna i vidljiva. Poseban naglasak stavlja se na biootpad kao test funkcionalnosti sustava. Autor zaključuje da ljudi uglavnom rade ono što je najlakše, pa je odgovornost na sustavu da poželjno ponašanje učini jednostavnim, logičnim i smislenim.