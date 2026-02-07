Gradi se integrirani energetski park koji spaja biootpad, energiju, poljoprivredu i data centar - Monitor.hr
Otpad radi, struja ostaje doma

Gradi se integrirani energetski park koji spaja biootpad, energiju, poljoprivredu i data centar

U gospodarskoj zoni Čaporice u Dalmatinskoj zagori razvija se inovativni energetski park koji povezuje zbrinjavanje biootpada, proizvodnju bioplina, data centar, industrijske sušare i proizvodnju organskog gnojiva. Projekt se temelji na suhoj anaerobnoj digestiji, prikladnoj za krški teren i turističke regije s velikim sezonskim količinama biootpada. Energija se koristi na licu mjesta, bez oslanjanja na subvencije, dok digestat jača lokalnu poljoprivredu. Riječ je o domaćem modelu kružne ekonomije s energetskom, digitalnom i prehrambenom sigurnošću. Poslovni


