Modni krik koji guši odlagališta

Europska unija zalaže se za ‘čišćenje’ tekstilne industrije, a standardi koje postavlja mogli bi prisiliti trgovce da popravljaju ‘prljave’ lance opskrbe u drugim dijelovima svijeta. Do 2030. žele da sva odjeća koja se prodaje na našem tržištu bude izdržljiva, popravljiva te da se može reciklirati. Oznake će morati biti jasnije, a više odjeće morat će biti napravljeno od recikliranih vlakana. Globalna industrija odjeće ispušta dva posto plinova koji zagrijavaju planet svake godine. Najveći dio toga dolazi iz proizvodnje. Mnogi od najvećih trgovačkih lanaca temelje svoj poslovni model na masovnoj proizvodnji jeftine odjeće i uvođenju novih odjevnih stilova na tjednoj bazi. No smanjenje štete za okoliš dok prodaja raste je ‘velika narudžba’. Nakon nošenja, a ponekad čak i bez toga, većina odjeće završi na odlagalištima ili u spalionicama. Tportal