Modni krik koji guši odlagališta
Premalo odvajamo tekstilni otpad i previše ga završi na odlagalištima
Hrvatska ozbiljno zaostaje za prosjekom EU-a u odvajanju tekstilnog otpada: godišnje po stanovniku sakupimo tek 1,4 kilograma od nastalih 12 kilograma, dok čak 79% tekstila završava na odlagalištima. Glavni krivci su “brza moda”, online kupovina i činjenica da gotovo 200 gradova i općina uopće ne prijavljuje odvojeno sakupljanje. Iako prednjače Zagreb i Istra, potencijali su neiskorišteni, a domaća reciklaža ovisi o tek nekoliko tvrtki. Ministarstvo rješenje vidi u edukaciji građana i novom EU sustavu proširene odgovornosti proizvođača koji stupa na snagu 2028. godine. Index