Premalo odvajamo tekstilni otpad i previše ga završi na odlagalištima - Monitor.hr
Danas (19:00)

Modni krik koji guši odlagališta

Premalo odvajamo tekstilni otpad i previše ga završi na odlagalištima

Hrvatska ozbiljno zaostaje za prosjekom EU-a u odvajanju tekstilnog otpada: godišnje po stanovniku sakupimo tek 1,4 kilograma od nastalih 12 kilograma, dok čak 79% tekstila završava na odlagalištima. Glavni krivci su “brza moda”, online kupovina i činjenica da gotovo 200 gradova i općina uopće ne prijavljuje odvojeno sakupljanje. Iako prednjače Zagreb i Istra, potencijali su neiskorišteni, a domaća reciklaža ovisi o tek nekoliko tvrtki. Ministarstvo rješenje vidi u edukaciji građana i novom EU sustavu proširene odgovornosti proizvođača koji stupa na snagu 2028. godine. Index


Slične vijesti

14.12.2025. (21:00)

Ako je nosivo, perivo ili barem šivljivo - na pravom ste mjestu

Imate višak odjeće s kojim ne znate kamo? Donirajte je za reciklažu u Humana Novu

Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca već više od desetljeća prikuplja i reciklira tekstil, dajući mu novi život kroz second hand prodaju, redizajn i nove proizvode. Građani mogu donirati odjeću u kontejnere i akcijama prikupljanja, uz nekoliko jednostavnih pravila: donosi se isključivo tekstil, može biti i oštećen, ali mora biti čist. Keramičke šalice, nažalost, ne prolaze. Pravilnim doniranjem smanjuje se otpad, pomaže zajednici i čini modu održivijom. tportal

16.03.2025. (12:00)

Eko je uvijek 'in'

Održiva moda: Kako se odjenuti bez grižnje savjesti

Tekstilni otpad raste alarmantnom brzinom, a hiperprodukcija odjeće dodatno zagađuje okoliš. Održiva moda nastoji smanjiti taj negativni utjecaj korištenjem prirodnih i recikliranih materijala, dizajnom koji smanjuje otpad i poticanjem lokalne proizvodnje. Kupci mogu pridonijeti tako da biraju kvalitetniju i rabljenu odjeću, brinu o odjeći dugoročno i podržavaju brendove koji rade na smanjenju ugljičnog otiska. Iako je održiva moda izazov, njen rastući tržišni udio pokazuje da svijest o ekološkoj odgovornosti polako, ali sigurno, raste. Savjeti

08.09.2023. (16:00)

Odjelo za inspektora Gadgeta

Aktivni pametni tekstil snima audio, video i geolokacijske podatke

SMART ePANTS, riječ koja zvuči kao “pametne hlače” kad se na engleskom izgovori naglas, zapravo je program američke vlade koji nastoji razviti aktivni pametni tekstil (AST) sa senzorima, kamerama i žicama utkanim izravno u odjeću. U početku će biti namijenjen agentima i zaposlenicima obavještajnih, protuterorističkih i nacionalnih sigurnosnih agencija, a kako to obično biva, nakon toga možemo očekivati i komercijalizaciju rješenja ili barem nekih njegovih dijelova. Bug

16.03.2023. (09:00)

Manje krpica

EU će se zbog spašavanja klime morati brzo odreći goleme potrošnje tekstila

Europska unija zalaže se za ‘čišćenje’ tekstilne industrije, a standardi koje postavlja mogli bi prisiliti trgovce da popravljaju ‘prljave’ lance opskrbe u drugim dijelovima svijeta. Do 2030. žele da sva odjeća koja se prodaje na našem tržištu bude izdržljiva, popravljiva te da se može reciklirati. Oznake će morati biti jasnije, a više odjeće morat će biti napravljeno od recikliranih vlakana. Globalna industrija odjeće ispušta dva posto plinova koji zagrijavaju planet svake godine. Najveći dio toga dolazi iz proizvodnje. Mnogi od najvećih trgovačkih lanaca temelje svoj poslovni model na masovnoj proizvodnji jeftine odjeće i uvođenju novih odjevnih stilova na tjednoj bazi. No smanjenje štete za okoliš dok prodaja raste je ‘velika narudžba’. Nakon nošenja, a ponekad čak i bez toga, većina odjeće završi na odlagalištima ili u spalionicama. Tportal

24.09.2021. (23:30)

Stvar ega

Europa ima veliki problem s tekstilnim otpadom

Faktograf piše o velikom ekološkom problemu: U Hrvatskoj se jako malo tekstila odvojeno sakupi, a samim time reciklira i ponovno upotrijebi. Svega 20 posto od ukupne količine otpadnog tekstila i otpadne obuće u 2019. godini odvojeno je sakupljeno, a pritom je na odlagalište odloženo 64 posto od ukupne količine. U brojkama to izgleda ovako – ukupno je proizvedeno 60.190 tona, odvojeno je sakupljeno 12.061 tona, a u miješanom komunalnom otpadu završilo je 42.325 tona.