Uskršnja jesen

Otprilike u 10-ak županija prešlo se ili se prelazi na model C s obzirom na epidemiološku situaciju – najavio je premijer. C model je nastava online (pri čemu nastava traje do četvrtka, 1.4. pa su praznici i ponovno nastava od 12.4.). Zatvaraju se kafići u Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (RTL). Kaže Beroš da stopa potvrđenih slučajeva u RH i dalje raste i da se u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje radi o povećanju od 28%. Bilježi se i pad prosječne dobi oboljelih s 49,9 na 42,7 godina kao i rast broja pacijenata na bolničkom liječenju i na respiratorima. Četvrti dan za redom broj hospitaliziranih premašuje brojku od 1.000, a broj zaprimljenih ponovno je veći od broja otpuštenih. Danas 1.673 nova slučaja (na 8.396 testiranih), broj aktivnih slučajeva je 8.407, od čega 1.071 pacijent na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 100 pacijenata. Preminulo je 10 osoba.