Prijateljski nastrojen dupin Oliver oduševljava Novigradsko more, no stručnjaci pozivaju na oprez - Monitor.hr
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Neočekivani morski influencer

Prijateljski nastrojen dupin Oliver oduševljava Novigradsko more, no stručnjaci pozivaju na oprez

Dobri dupin Oliver postao je atrakcija u Novigradskom i Karinskom moru zbog neobične bliskosti s ljudima. Nakon što je ranije preživio ozljedu repne peraje uzrokovanu ribarskim konopom, snimke profesionalnog ronioca Igora Goića potvrđuju da je dupin danas dobrog zdravlja. Ipak, riječ je o divljoj životinji čija zaigranost može biti opasna za neiskusne plivače. Pretpostavlja se da Oliver ima osam godina te da traži društvo jer je ostao bez majke. Stručnjaci i apeliraju na građane i turiste da ga ne proganjaju, ne prate na SUP-ovima i ne iniciraju kontakt. Morski


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22.10.2024. (13:00)

Jadni dupini :(

Mikroplastika pronađena u izdahu dupina: Ove se opasne čestice šire zrakom i na područja bez zagađivača

Nije više tajna da je mikroplastika svuda oko nas. No prvi put, kako izvještava The Guardian, pronađena je i dahu dupina. Studija, objavljena u časopisu Plos One pokazala je kako ovi morski sisavci udišu potencijalno štetne zagađivače dok izranjaju na površinu. Istraživački tim iz SAD-a prikupio je uzorke izdahnutog zraka 11 dupina s dvije lokacije: iz zaljeva Sarasota na Floridi i zaljeva Barataria u Louisiani. Mikroplastika je pronađena u izdahnutom zraku kod svih 11 dupina. Iako se već neko vrijeme istražuje utjecaj mikroplastike na ljudski respiratorni sustav, dosad je malo studija bilo provedeno na divljim životinjama. Kako dupini imaju puno veći kapacitet pluća od čovjeka i udišu veće količine zraka, znanstvenici su zabrinuti kako bi mogli biti izloženi većim količinama mikroplastike nego čovjek. Green

25.07.2024. (01:00)

Slatki su, znamo, ali valja držati distancu

Upute ministarstva: Pravila ponašanja prilikom susreta s dupinom, kitom ili kornjačom

Kitovi, dupini i morske kornjače ključni su za morske ekosustave, no ugroženi su zbog ljudskih aktivnosti poput prelova, slučajnog ulova, buke, zagađenja i namjernog ubijanja. U blizini morskih životinja važno je ne usmjeravati plovilo direktno prema životinjama te se približavati polako, brzinom manjom od pet čvorova, i slijediti njihov smjer bez iznenadnih zvukova motorom. U krugu od 100 metara od životinje smije biti samo jedno plovilo, a u krugu od 200 metara ne više od tri plovila. Zbog sigurnosti građana i životinja, ne preporučuje se plivanje ni ronjenje sa životinjama te ih se ne smije hraniti ni dodirivati. HRT

12.10.2023. (19:00)

Drž'te se, vi slatki mali

Ostalo ih je samo 10-ak: Najmanjem morskom sisavcu prijeti izumiranje

Samo u vodama Meksičkog zaljeva živi najmanji morski sisavac na svijetu – vaquitas iz roda dupina. Unatrag deset godina populacija ovoga dupina smanjila se sa 567 jedinki na samo 10-ak. Međunarodna komisija za kitolov (IWC) objavila je kako je ovo prvi znak i upozorenje da bi ova rijetka životinja mogla potpuno izumrijeti. Dupini vaquite, najviše narastu do veličine od 1,2 do 1,5 metara, a zapliću se i ugibaju u ribarskim mrežama koje su postavljene vertikalno u moru. Ove mreže najčešće koriste krijumčari za lov na totoabu, ugroženu ribu koja je cijenjena zbog svojeg plivaćeg mjehura i prodaje se na crnom tržištu. Iz Komisije su naglasili kako još ima nade za ovu ugroženu vrstu jer je nedavno primijećena i beba dupin, što znači da su preostale jedinke zdrave i da se razmnožavaju. Green

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