Neočekivani morski influencer
Prijateljski nastrojen dupin Oliver oduševljava Novigradsko more, no stručnjaci pozivaju na oprez
Dobri dupin Oliver postao je atrakcija u Novigradskom i Karinskom moru zbog neobične bliskosti s ljudima. Nakon što je ranije preživio ozljedu repne peraje uzrokovanu ribarskim konopom, snimke profesionalnog ronioca Igora Goića potvrđuju da je dupin danas dobrog zdravlja. Ipak, riječ je o divljoj životinji čija zaigranost može biti opasna za neiskusne plivače. Pretpostavlja se da Oliver ima osam godina te da traži društvo jer je ostao bez majke. Stručnjaci i apeliraju na građane i turiste da ga ne proganjaju, ne prate na SUP-ovima i ne iniciraju kontakt. Morski