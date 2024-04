Roker i buntovnik

“Kada je Račan nama objašnjavao sporazum s Drnovšekom, ništa nam nije bilo jasno. Rekao sam mu neka nam donese karte, da mi to vidimo. Tada je iz susjedne prostorije donio karte na kojima je pisalo ‘Jadransko morje'”, priča Dražen Budiša, nekadašnji Račanov zamjenik u vladi. “Da smo se mi postavili kao Slovenci, s njihovom argumentacijom koja je, doduše, falš, ali postoji, mogli smo reći: ‘Oprostite, mi smo u Jugoslaviji imali slobodan prolaz prema Dubrovniku i tražimo to pravo i danas.’ To je ista logika kojom su išli Slovenci”, kaže poznati proljećarac. Večernji