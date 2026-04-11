Što je Pelješcu most, to je Paromlinu luster
Projekt Paromlin u punom zamahu: Stiže rasvjeta vrijedna dva milijuna eura
Tvrtka RANDOM d.o.o. iz Solina, poznata po radu na Pelješkom mostu, opremit će novi društveno-kulturni centar Paromlin sustavom od preko 20.000 rasvjetnih tijela. Kao jedini ponuditelj, tvrtka je osigurala posao vrijedan 2,1 milijun eura uz sedmogodišnje jamstvo. Projekt Paromlin, težak 76 milijuna eura, bit će prvi klimatski neutralni javni objekt u Zagrebu s knjižnicom, dvoranama i garažom. Izgradnja se izvodi specifičnom metodom "odozgo prema dolje", a završetak ovog hibridnog prostora od 36.000 kvadrata očekuje se početkom 2027. godine.