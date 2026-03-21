Na moje rame slijeće

Proljeće više nije rezervirano samo za jedan datum. Dok klimatološko počinje fiksno 1. ožujka radi lakše statistike, ono astronomsko (i kalendarsko) već godinama stiže 20. ožujka (jučer u 15 i 46). Razlog leži u neskladu između kalendarske i astronomske godine, što rješavamo prijestupnim godinama. Ovaj trend ranijeg buđenja prirode nastavit će se do 2050. godine, kada će proljeće povremeno kucati na vrata čak i 19. ožujka. Školski klasik, 21. ožujka, na velika se vrata vraća tek nakon daleke 2100. godine. N1


25.04.2024. (19:00)

Proljetni festivali na otvorenome u Zagrebu: od Welcome Spring Festivala do Zagreb Music Festa

Journal donosi popis, do sada najavljenih, proljetnih festivala na otvorenom u Zagrebu.

  • Welcome Spring Festival će se od 29. travnja do 5. svibnja održati u parku kod kluba Route 66. Koncerti, radionice, stand up nastupi, kvizovi i sl. Program
  • Asian Street Food Festival će dašak azijske kulture i tradicije donijeti od 6. do 12. svibnja na zagrebački Trg Josipa Jurja Strossmayera
  • Pizza festival Zagreb će od 27. svibnja do 2. lipnja uveseljavati sve ljubitelje Pizze i to na Trgu Josipa Jurja Strossmayera
  • Zagreb Beer Fest ove se godine održava od 23. do 26. svibnja u Parku dr. Franje Tuđmana. Na festival stižu Edo Maajka, Kawasaki 3P, TBF, Vojko V, Miach, MORT i IDEM i mnogi drugi. Sve novosti vezane uz festival pratite ovdje.
  • Zagreb Music Fest, trodnevni open air festival na Jarunu, održat će se od 30. svibnja do 1. lipnja. Festival otvara Parni valjak, drugi dan glazbu pušta DJ Boris Brejcha treći dan svira Dubioza Kolektiv. Više detalja ovdje
19.03.2024. (22:00)

Ježevi se bude iz zimskog sna, ako vidite kojeg, nemojte ga uznemiravati

Ježevi su ove godine ranije izašli iz zimskog sna. Kako se priroda budi, ježevi postaju aktivniji, tražeći hranu i partnere. Ako naiđete na ježa, nemojte ga remetiti. Ostavite ga da nastavi svoju potragu ili mu osigurajte hranu. Suha hrana za mačke ili posebna hrana za ježeve može biti dobar izbor. Najveća greška jest dati im mlijeko budući da su intolerantni na laktozu. Osim toga, ako primijetite da jež traži sklonište, možete postaviti nekoliko hrpica lišća ili grmlja kako bi im osigurali sigurno mjesto. Ako pak sretnete ježa dok prelazi cestu, budite oprezni, osigurajte mu siguran prijelaz ako je to moguće. Ježevi su korisni u vrtu jer kontroliraju štetočine. Ako pak primijetite bolesnog ježa, obratite se veterinarskoj službi. Pomozite ježevima da se sigurno prilagode proljetnom životu i doprinesu očuvanju vašeg vrta. (Green)

07.02.2024. (09:00)

Nema ni ljeta ni zime: Usred Atlantika nalazi se otok gdje voće i povrće raste kao ludo

Madeira je uz Porto Santo jedini naseljeni otok koji se nalazi usred Atlantskog oceana, a na glasu je kao mjesto s prekrasnom prirodom na kojem postoji samo jedno godišnje doba – proljeće. Zelena, brdovita, okružena morem Madeira je autonomna pokrajina Portugala, pripada Europskoj Uniji iako je od portugalske obale udaljena oko 1000 km, a najbliže kopno joj je Maroko na istoku i Tenerife na jugu. Vulkanski otoci osebujni su po vrlo plodnom tlu, a ako su još smješteni na području umjerene klime, idealna su destinacija za uzgoj raznih kultura. Green

19.03.2015. (15:02)

Vakula: Očekuje nas iznadprosječno toplo proljeće i ljeto

Povodom globalne inicijative WWF-a Sat za planet Zemlju Zoran Vakula upozorio je na iznadprosječno zatopljenje iz godine u godinu koje je posljedica klimatskih promjena te najavio: “Očekuje nas iznadprosječno toplo proljeće i ljeto sa znatno manje oborina od prošlog, ali i sve veća odstupanja u temperaturi (izmjene toplog i hladnog, suhog i kišnog razdoblja). No svatko od nas može napraviti male korake koji će globalno pozitivno doprinijeti jer stvarno mislim da živimo u malom raju na Zemlji”, poručio je Vakula i podijelio nekoliko eko savjeta.