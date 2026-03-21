Na moje rame slijeće

Ježevi su ove godine ranije izašli iz zimskog sna. Kako se priroda budi, ježevi postaju aktivniji, tražeći hranu i partnere. Ako naiđete na ježa, nemojte ga remetiti. Ostavite ga da nastavi svoju potragu ili mu osigurajte hranu. Suha hrana za mačke ili posebna hrana za ježeve može biti dobar izbor. Najveća greška jest dati im mlijeko budući da su intolerantni na laktozu. Osim toga, ako primijetite da jež traži sklonište, možete postaviti nekoliko hrpica lišća ili grmlja kako bi im osigurali sigurno mjesto. Ako pak sretnete ježa dok prelazi cestu, budite oprezni, osigurajte mu siguran prijelaz ako je to moguće. Ježevi su korisni u vrtu jer kontroliraju štetočine. Ako pak primijetite bolesnog ježa, obratite se veterinarskoj službi. Pomozite ježevima da se sigurno prilagode proljetnom životu i doprinesu očuvanju vašeg vrta. (Green)