Na moje rame slijeće
Proljeće klimatološki krenulo već s prvim danom ožujka, astronomski jučer
Proljeće više nije rezervirano samo za jedan datum. Dok klimatološko počinje fiksno 1. ožujka radi lakše statistike, ono astronomsko (i kalendarsko) već godinama stiže 20. ožujka (jučer u 15 i 46). Razlog leži u neskladu između kalendarske i astronomske godine, što rješavamo prijestupnim godinama. Ovaj trend ranijeg buđenja prirode nastavit će se do 2050. godine, kada će proljeće povremeno kucati na vrata čak i 19. ožujka. Školski klasik, 21. ožujka, na velika se vrata vraća tek nakon daleke 2100. godine. N1