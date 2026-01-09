Nekome povijest, nekome kvadrati

Na rubu Zagreba, u Botincu, nekadašnji ljetnikovac u kojem je 1848. boravio ban Josip Jelačić danas je zapuštena ruina, zajedno s pripadajućom kapelom. Iako su objekti zaštićeno kulturno dobro, godinama propadaju, dok su uz njih izgrađene moderne stambene zgrade u sklopu projekta Botinec Living. Investitor nije vlasnik kurije, ali je pokrenut konzervatorski postupak i izrađena dokumentacija za obnovu. Rokovi sanacije zasad su neizvjesni, a stanovnici izražavaju zabrinutost zbog sigurnosti zapuštenih zdanja. Jutarnji