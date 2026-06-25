Prvo da riješimo postojeće kredite pa tek onda idemo na nove
Prvi potezi novog guvernera HNB-a: Stabilnost cijena i borba protiv inflacije u prvom planu
Ante Žigman, nasljednik Borisa Vujčića, najavio je nastavak strožih makrobonitetnih mjera s ciljem regulacije kreditiranja potrošača. U borbi protiv inflacije oslanja se na mjere Europske središnje banke, vladine antiinflacijske pakete te stabilizaciju cijena nafte. Žigman je naglasio važnost poštivanja pravomoćne presude u slučaju “švicarski franak” radi obeštećenja preostalih korisnika kredita. Također je podržao projekt digitalnog eura, istaknuvši da će on ojačati suverenost platnog sustava eurozone, dok će gotovina i dalje ostati zajamčeno sredstvo plaćanja. HRT, tportal