Narodne dionice

Žigman: Investicijski račun nova je važna prekretnica u razvoju tržišta kapitala

U velikom intervjuu najavljuje uvođenje investicijskih računa: Smatram novom ih važnom prekretnicom u razvoju tržišta kapitala. Očekujem da će mali ulagatelji dobiti alat pomoću kojeg će se lakše upustiti u kupnju i prodaju vrijednosnih papira, odnosno jednostavnije i slobodnije trgovati na tržištu. Prije svega, velika korist za male ulagatelje bit će u poreznom smislu jer je ideja da se sredstva na investicijskom računu ne oporezuju sve dok se ona ne počnu povlačiti s investicijskog računa na, primjerice, tekući račun. Investicijski računi imat će limit iznosa ulaganja do, primjerice 100 tisuća eura, što znači da će koristi od takvih računa imati mali ulagatelji. Međutim, cjelovita ideja uskoro će biti predstavljena i raspravljena s javnosti pa ćemo tek nakon zakonskih izmjena – koje očekujemo u sljedećoj godini – imati mogućnost otvaranja investicijskih računa. Poslovni


20.09.2021. (13:00)

Kakve kriptovalute, nema šanse

Šef Hanfe Ante Žigman: Mirovinski fondovi neće ulagati u kriptovalute, a ne bih to preporučio niti pojedincima

“Ulaganje u kriptovalute nikako nije jedan od oblika imovine koji bi se dozvoljavao mirovinskim fondovima. Radi se o imovini koja nema nikakvu regulaciju. Taj oblik u svijetu nitko ne regulira u obliku imovine. Radi se o imovini koja je visoko rizična. Danas jedan bitcoin vrijedi 50.000 dolara, sutra može vrijediti nula. Tu se radi o ogromnim gubicima, velikom operativnim rizicima i troškovima koji mogli nastati za mirovinske fondove. Svima koji žele ući u taj svijet bih poručio da se radi o izuzetno rizičnoj imovini koja nije regulirana. Za njega potrebna ogromna količina struje da bi uopće egzistirao koja dolazi uglavnom od neodrživih izvora. Ja ne bih to ulaganje niti pojedincima sugerirao. Rekao je Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, u Dnevniku HTV-a (video 5 min)

28.06.2021. (15:00)

Pristrano mišljenje

Ante Žigman u iscrpnom razgovoru objašnjava sve o kriptovalutama: Bitcoin će pasti

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman i intervjuu za Novi list: Uslijed manjka zanimljivijih događanja na tržištu kapitala – nema novih dionica, IPO-a, niti neke dinamike, promet se ove godine na Zagrebačkoj burzi jako smanjio, odnosno sveo se ispod 200 milijuna kuna mjesečno. Kriptomjenjačnice su pak sve popularnije i promet im iz mjeseca u mjesec raste. U siječnju je npr. bio na oko 120 milijuna kuna, a u svibnju već na 200 milijuna kuna… Bitcoin i ostala kriptoimovina čine mali dio ukupne svjetske imovine. Radi se o razini ispod 1 posto ukupne svjetske imovine. Da uzmete sve »coine«, svu kriptoimovinu, i stavite je na jedan kup, pa usporedite sa zlatom, Appleom, Googleom, Teslom itd., to je jako mali dio. Novi list

28.05.2021. (15:30)

Za velike igrače

Kriptovalute – budućnost financija ili prolazni trend?

HRT je upitao par stručnjaka za mišljenje o kriptovalutama: – Trenutno je toliki hype oko kriptovaluta da je naknada za transakciju toliko visoka, da su kriptovalute poput Ethereuma gotovo neupotrebljive u ovom trenutku. U našoj decentraliziranoj burzi da bi napravili jednu transakciju koštalo bi vas 50 dolara samo naknada, kaže Hrvoje Prpić, poduzetnik. – Kad govorimo o fondovima, Goldman Sachs i ostali imaju fondove od tisuća milijardi dolara, prema tome je njihova investicija u kriptoimovinu, u odnosu na ukupnu imovinu, vrlo mala. Njima nije problem ući s jednim malim segmentom svoje imovine u kriptoimovinu, i ako ostvare zaradu super ako ostvare gubitak opet dobro preživjet će, kaže Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFE.

24.01.2018. (19:47)

New in town

Ante Žigman – vladin izbor za šefa Hanfe

Vlada će za novog predsjednika Upravnog vijeća Hanfe predložiti financijskog stručnjaka Antu Žigmana, piše Večernji. U svom životopisu Žigman ima poziciju savjetnika guvernera HNB-a, a radio je u Ministarstvu financija, bio član Uprave Partner banke, te glavni ekonomist Raiffeisen banke, kao i državni tajnik te predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Ovdje je imovinska kartica supruge i njega. Svojedobno je o njemu na blogu pisao Marko Rakar, upozoravajući na gaf izrečen na televiziji.