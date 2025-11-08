Narodne dionice
Žigman: Investicijski račun nova je važna prekretnica u razvoju tržišta kapitala
U velikom intervjuu najavljuje uvođenje investicijskih računa: Smatram novom ih važnom prekretnicom u razvoju tržišta kapitala. Očekujem da će mali ulagatelji dobiti alat pomoću kojeg će se lakše upustiti u kupnju i prodaju vrijednosnih papira, odnosno jednostavnije i slobodnije trgovati na tržištu. Prije svega, velika korist za male ulagatelje bit će u poreznom smislu jer je ideja da se sredstva na investicijskom računu ne oporezuju sve dok se ona ne počnu povlačiti s investicijskog računa na, primjerice, tekući račun. Investicijski računi imat će limit iznosa ulaganja do, primjerice 100 tisuća eura, što znači da će koristi od takvih računa imati mali ulagatelji. Međutim, cjelovita ideja uskoro će biti predstavljena i raspravljena s javnosti pa ćemo tek nakon zakonskih izmjena – koje očekujemo u sljedećoj godini – imati mogućnost otvaranja investicijskih računa. Poslovni