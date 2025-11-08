Narodne dionice

“Ulaganje u kriptovalute nikako nije jedan od oblika imovine koji bi se dozvoljavao mirovinskim fondovima. Radi se o imovini koja nema nikakvu regulaciju. Taj oblik u svijetu nitko ne regulira u obliku imovine. Radi se o imovini koja je visoko rizična. Danas jedan bitcoin vrijedi 50.000 dolara, sutra može vrijediti nula. Tu se radi o ogromnim gubicima, velikom operativnim rizicima i troškovima koji mogli nastati za mirovinske fondove. Svima koji žele ući u taj svijet bih poručio da se radi o izuzetno rizičnoj imovini koja nije regulirana. Za njega potrebna ogromna količina struje da bi uopće egzistirao koja dolazi uglavnom od neodrživih izvora. Ja ne bih to ulaganje niti pojedincima sugerirao. Rekao je Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, u Dnevniku HTV-a (video 5 min)