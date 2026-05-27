Ima li koga bez repova?
Od afera do fotelje: Ante Žigman novi guverner HNB-a
Hrvatski sabor razriješio je dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića, a parlamentarna većina izabrala je Antu Žigmana, dosadašnjeg šefa Hanfe, za novog čelnika HNB-a. Unatoč političkoj podršci premijera Plenkovića, Žigmanovu karijeru prate brojne kontroverze. Index Istrage ranije su otkrile da je kupovao državne obveznice tik prije intervencija HNB-a, a Povjerenstvo za sukob interesa višestruko je kaznilo njega i suprugu, ministricu Natašu Mikuš Žigman, zbog desetina nepravilnosti u imovinskim karticama. Također, Državna revizija potvrdila je organizacijski kaos u Hanfi, gdje je čak 89 zaposlenika nezakonito trgovalo vrijednosnim papirima pod njegovim vodstvom. Index, Nacional… Oporba o Žigmanu: Šteta već počinjena ako HNB vodi muž ministrice (Nacional).