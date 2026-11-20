Financijski uspjeh manje ovisi o hladnoj matematici, a više o ljudskom ponašanju i emocijama. Kroz sedam lekcija Morgana Housela povezanih s umjetnošću, autor pokazuje kako mudro upravljati novcem. Od prihvaćanja tuđih perspektiva (Rašomon) i uloge sreće (Pollock), do izbjegavanja zamke pohlepe (Gatsby) i strpljivog ulaganja (Ravelov Bolero). Pravo bogatstvo čini ono što nismo potrošili (Michelangelo), otpornost plana na neuspjehe (Kintsugi) te konačni cilj – potpuna sloboda nad vlastitim vremenom (Proust). Primjer Warrena Buffeta, kojemu je bogatstvo donijelo tek 10 od brojnih kupljenih dionica, kao i to da je među najbogatije ljude na svijetu stigao tek nakon 65. godine. Novac je tek kist kojim slikamo vlastiti mir, a ne statusni simbol za impresioniranje drugih. Kažu na Blitzformu… nešto manje entuzijastična je autorica na Mediumu, koja je očekivala konkretne savjete kako zaraditi.