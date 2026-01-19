Nema prečaca, samo tablica

Toni Milun zagovara jednostavan i discipliniran pristup osobnim financijama: redovito ulaganje, dugoročno razmišljanje i izbjegavanje brzih dobitaka. Ključ njegove filozofije su strategija postupnog ulaganja (dollar-cost averaging), pravilo raspodjele prihoda 50:30:20 te stvaranje kriznog fonda prije investiranja. Za dugoročne ciljeve preporučuje dioničke fondove, a za kraće obveznice i trezorske zapise. Posebno naglašava važnost dobrovoljne mirovinske štednje i upozorava na piramidalne sheme. Financijska sigurnost, poručuje, gradi se strpljenjem i navikama, a ne srećom. Poslovni