Il' si bos, il' si hadžija

Psihologinja Angela Duckworth ističe da ključ uspjeha nije talent, već „grit“ – kombinacija strasti i ustrajnosti prema dugoročnim ciljevima. Grit omogućuje ljudima da prevladaju prepreke, nastave učiti i vježbati, te se vraćaju nakon neuspjeha. Primjer Anite Omary pokazuje kako podrška zajednice i mali, dosljedni činovi dobrote mogu značajno utjecati na život i motivaciju, posebno u izazovnim situacijama poput integracije u novu zemlju. Uspjeh, dakle, ovisi o kombinaciji ustrajnosti, strasti i podrške okoline, a ne samo o urođenim sposobnostima ili obrazovanju. Upworthy