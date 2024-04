Možda i nije toliko talentiran koliko se čini

Prošli tjedan na Netflix je stigla dugoočekivana miniserija Ripley, temeljena na romanu i filmu Talentirani gospodin Ripley. Ripley u seriji u ranim 1960-ima poslovno putuje u Italiju kako bi uvjerio sina jednog bogataša da se vrati kući. Njegovo prihvaćanje posla prvi je korak u kompliciran život pun prevara, krađa i ubojstava. Daleko najbolja stvar kod ove miniserije je njezina fotografija. Sve je snimljeno crno-bijelom tehnikom i prekrasna Italija, njezine kamene ulice i zgrade savršeno dolaze do izražaja. Ripley je okupio Andrewa Scotta, Johnnyja Flynna, Dakotu Fanning te ostale sporedne glumce od kojih su svi zaista talentirani glumci. U seriji se to i vidi te je riječ o dobrim glumačkim izvedbama. Jasno je kako se Ripley previše trudio biti arthouse sa svojom fotografijom i noir stilom koji podsjeća na Alfred Hitchcockove filmove, ali zbog toga su žrtvovali inače napetu priču koja bi trebala imati mogućnost privući gledatelja i držati mu pažnju do kraja. Journal