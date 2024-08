Najskuplje obrazovanje je ono po džepu

Državne institucije stale su nasuprot ureda pučke pravobraniteljice Lore Vidović koja je objavila anonimno pismo graničnog policajca u kojem je on opisao kako se migrante kad uđu u Hrvatsku premlaćuje, oduzima im se stvari i protjeruje natrag u BiH. Pravobraniteljica u intervjuu Jutarnjem kaže kako misli “da se ovdje radi o političkoj odluci da se vanjska granica Unije čuva svim sredstvima. Ne ulazim u to je li Hrvatska za to dobila izričitu, ili prešutnu suglasnost EU-a. Međutim, ta se politička odluka na mene ne odnosi i ja joj se ne moram povinovati. Ja joj se zapravo i ne smijem povinovati, ako želim primjenjivati zakone na koje me obezuje Ustav”.