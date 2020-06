Miro slabo bir'o

Pad zagrebačkog GUP-a sigurno nije početak kraja Milana Bandića, analizira Žarko Puhovski – “doživio je neugodnu situraciju iz koje se izvlači, da se dosad nije izvlačio iz takvih situacija, ne bi bio ovdje gdje je. On je nedodirljiv do idućih izbora. On ovisi o zdravlju i Uskoku”. Kaže Puhovski da on vidi “samo jednu varijantu, samo jedan čovjek poznaje Zagreb kao Bandić, a to je gospodin Tomašević, ali on nema stranku”.