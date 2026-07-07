Arena za filmove
Pula Film Festival spaja Brešanov klasik, Nolanov spektakl i domaće premijere
Ovogodišnji, 73. Pulski filmski festival održat će se od 9. do 16. srpnja u Areni i na još nekoliko lokacija, a otvorit će ga film „Svadba” redatelja Igora Šeregija. Pod motom „Svemir u nama”, festival ove godine nudi poboljšanu infrastrukturu s novim stolicama i filmskom kabinom. U glavnom hrvatskom natjecateljskom programu bit će prikazano 11 naslova (devet igranih, jedan dokumentarni i jedan animirani film) koji se bave aktualnim društvenim temama poput kriza, turizma i nekretnina. Uz to, publika će moći vidjeti i sedam naslova u programu manjinskih koprodukcija. tportal… u tijeku je dječji program Pulica (tportal), a festival zatvorit će restaurirana kopija kultne komedije „Kako je počeo rat na mom otoku” Vinka Brešana, uz gostovanje filmske ekipe. U Areni će se u sklopu programa „PoPularna Pula” prikazati i novi filmovi Pedra Almodóvara, Pawela Pawlikovskog te „Odiseja” Christophera Nolana. (tportal)…