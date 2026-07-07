Pula Film Festival spaja Brešanov klasik, Nolanov spektakl i domaće premijere - Monitor.hr
Danas (23:00)

Arena za filmove

Pula Film Festival spaja Brešanov klasik, Nolanov spektakl i domaće premijere

Ovogodišnji, 73. Pulski filmski festival održat će se od 9. do 16. srpnja u Areni i na još nekoliko lokacija, a otvorit će ga film „Svadba” redatelja Igora Šeregija. Pod motom „Svemir u nama”, festival ove godine nudi poboljšanu infrastrukturu s novim stolicama i filmskom kabinom. U glavnom hrvatskom natjecateljskom programu bit će prikazano 11 naslova (devet igranih, jedan dokumentarni i jedan animirani film) koji se bave aktualnim društvenim temama poput kriza, turizma i nekretnina. Uz to, publika će moći vidjeti i sedam naslova u programu manjinskih koprodukcija. tportal… u tijeku je dječji program Pulica (tportal), a festival zatvorit će restaurirana kopija kultne komedije „Kako je počeo rat na mom otoku” Vinka Brešana, uz gostovanje filmske ekipe. U Areni će se u sklopu programa „PoPularna Pula” prikazati i novi filmovi Pedra Almodóvara, Pawela Pawlikovskog te „Odiseja” Christophera Nolana. (tportal)…


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Jergović: Zašto mislimo da je prirodno to što HRT nije mogao prikazati otvorenje Pula film festivala

Doista, nikako nije zamislivo, rekao bih i da nije moguće, da se na Hrvatskoj radioteleviziji u ljeto 2025. u izravnom prijenosu prikaže zbor koji pjeva partizansku i antifašističku pjesmu. Ali ima i nastavak: ženski glas iz publike koji uzvikne: “Smrt fašizmu!”, i Arena koja na to prilično glasno i jednoglasno odgovara, a zatim, na velikom ekranu dva natpisa. U jednom: 72 godine pulskog filmskog festivala, a u drugom 80 godina pobjede nad fašizmom.

A da to nije nešto što bi moglo biti prikazano u izravnom televizijskom prijenosu na HRT-u lako je dokazati. Naime, cijele 2025. traje osamdeseta godišnjica europske pobjede nad fašizmom, a da taj događaj na HRT-u nikad, ni u jednoj emisiji, baš nigdje nije tretiran kao nešto što se Hrvata u pozitivnom smislu tiče. Ako se, na bilo koji način, tretira europska i svjetska antifašistička borba, ili ako se po ekranu preraspoređuju pozitivci i negativci iz Drugoga svjetskog rata, onda se to radi na takav način da bi neki malo inteligentniji izvanzemaljac mogao pomisliti da su u to vrijeme postojale dvije odvojene stvarnosti. Miljenko Jergović za 24 sata.

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Festival repriza

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Dašak novog vjetra iz Istre

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Od ‘Bella ciao’ na otvaranju do ‘smrt fašizmu’ na dodjeli nagrada, duh antifašizma nadvio se nad ovogodišnji Pulski filmski festival. A bilo je i dobrih filmova, ‘Mirotvorac’ i ‘Fiume o morte’ su trijumfirali, pokazujući da je hrvatski dokumentarni film u velikom zamahu i punoj snazi.  Nije, doduše, zaostajao ni igrani pa ni animirani film, a živahnom duhu ovog festivala – koji pod sad već uhodanim, ali mladim vodstvom pokazuje sve znakove manifestacije koja drži korak s vremenom i svoje postojanje shvaća dinamički – pridonijelo je i uvođenje novih programa, novih načina predstavljanja i komunikacije. U Puli se ovih dana među kritičarima često čulo gunđanje da ove godine baš i nema mnogo premijera te da je riječ o ‘repriznom festivalu’, budući da su mnogi filmovi bili predstavljeni i prije, što i ne mora biti nužno nedostatak. Drugo, ovogodišnja Pula je pokazatelj da su se vremena promijenila i da je u hrvatskom filmu došlo do smjene generacija. Zrinka Pavlić za tportal

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Damir Urban prvi će put javno otpjevati hrvatsku i istarsku himnu na otvorenju 72. Pulskog filmskog festivala 10. srpnja u Areni. Festival donosi svjetsku premijeru crne komedije Južina, susrete s filmskim ekipama, kritičarske duele, koncerte i projekcije pod zvijezdama sve do 17. srpnja. Publiku očekuju i programi za profesionalce, kao i filmske večeri diljem zemlje u sklopu projekta Pula u gostima. Detaljnije na tportalu i HRT-u, a i na službenim stranicama.

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Poradili smo na formi, ali...

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01.06.2024. (16:00)

Toplo filmsko ljeto

Bliži se datum održavanja 71. Pulskog filmskog festivala

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Među hrvatskim filmovima Svjetsku premijeru na festivalu imat će:

  • Božji gnjev, r. Kristijan Milić (Eurofilm)
  • Frka, r. Svebor Mihael Jelić (Oksimoron)
  • Šlager, r. Nevio Marasović (Šlager film d.o.o.)
Naslovi koji su već prikazani u hrvatskoj distribuciji ili su bili/bit će ranije na festivalima:
  • Bosanski lonac, r. Pavo Marinković (Telefilm)
  • Naša djeca, r. Silvestar Kolbas (Factum)
  • Proslava, r. Bruno Anković (Eclectica)
  • Slatka Simona, r. Igor Mirković (Inter Film d.o.o.)
  • Sveta obitelj, r. Vlatka Vorkapić (Inter Film d.o.o.)
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24.07.2021. (10:30)

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Friško iz Pule

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