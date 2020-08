Na kotaču i vatri

U pozadini nasrtaja na Pupovca i SDSS je očito sve raširenije uvjerenje da je koaliranje Hrvata sa Srbima ‘sramotno’, čak protuprirodno, što je gola laž jer su oni koalirali još u doba Austro-Ugarske, zatim to učvrstili između dva svjetska rata i napokon cementirali u zajedničkoj antifašističkoj borbi protiv stranih okupatora i domaćih kolaboranata. Ukratko, bez obzira na to što je to bilo isprepleteno s intervalima mržnje i bratoubilaštva, nema nikoga u regiji s kime su Hrvati bili bliskiji nego s ovdašnjim Srbima. A tu činjenicu naprosto treba prebrisati iz sjećanja, piše Marinko Čulić u Novostima.