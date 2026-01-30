Kratko, selektivno i s fusnotama
Putin pristao na privremenu obustavu napada, ali samo djelomično
Kremlj tvrdi da je Vladimir Putin, na osobni zahtjev Donalda Trumpa, pristao privremeno obustaviti napade na ukrajinske gradove do 1. veljače, ponajprije na Kijev. Moskva naglašava da je riječ o kratkoj i ograničenoj mjeri, dok Ukrajina upozorava da ne postoji službeni sporazum o prekidu vatre. Iako su napadi na energetsku infrastrukturu privremeno smanjeni, ruski udari dronovima i projektilima na više regija i dalje traju, uz civilne žrtve. Zelenski inicijativu vidi kao priliku, ne dogovor. Index
- Zelenski: Nije teško zaključiti što su Trump i Putin dogovarali na Aljasci, misleći na ključna pitanja, a to je teritorij (Index)
- Ukrajinci u strahu zbog ekstremne prognoze: noćne temperature između 1. i 3. veljače mogle bi pasti na izrazito niske vrijednosti, povećavajući rizik od humanitarne krize jer se milijuni ljudi doslovno smrzavaju (Jutarnji)