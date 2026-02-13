O tome nitko ni ne želi razmišljati
Kovačević o Masalinoj knjizi: Scenarij ruske pobjede bez diplomacije i bez odgovora na nuklearni rizik
Carlo Masala u bestselleru „Ako Rusija pobijedi“ iznosi fikcijski scenarij prema kojem Rusija nakon pobjede u Ukrajini 2028. napada Estoniju, a NATO zbog straha od nuklearnog rata ne reagira odlučno. Božo Kovačević upozorava da je riječ o narativu bez izvora i akademskog aparata te da autor zanemaruje diplomaciju, mogućnost nuklearne eskalacije i potencijalni raspad Rusije. Masala zagovara odlučniju vojnu potporu Ukrajini kako bi se spriječila ruska pobjeda, no Kovačević smatra da scenarij pojednostavljuje složene geopolitičke procese i prešućuje ključne rizike. Ideje