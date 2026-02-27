Četiri godine pata

Za početak, sankcije koje Zapad koristi prema Rusiji su široke i djelomično svrsishodne, ali suštinski ne gađaju na odgovarajući način glavnu točku ruskog ratnog stroja – proizvodnju municije. I u toj točki se može vidjeti sva trulost i kolebljivost Zapada da smanji vojne mogućnosti Rusije. U kontekstu proizvodnje oružja u Rusiji, lijevanje i kovanje su postupci koji su zastarjeli, odnosno procesi koji su uspostavljeni još u SSSR-u. Sama tehnologija zahtijeva puno, puno veća početna kapitalna ulaganja od modernije tehnologije. I fiksni troškovi su veći, no prednost je ta što je to SSSR-u omogućilo proizvodnju oružja u ogromnim količinama i, što je možda još važnije, puno jeftinije po komadu nego s modernijim tehnologijama, pod uvjetom da se radi o masovnoj proizvodnji. Lako je bilo maknuti McDonald’s, Hugo Boss ili neki drugi veliki brend iz Rusije u svrhu promocije sankcija, no suštinski Zapad nije puno toga napravio kako bi onemogućio Rusiji ono najvažnije – proizvodnju oružja. Index