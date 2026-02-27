Četiri godine od početka ruske invazije: Rat iscrpljivanja bez jasnog izgleda za skori mir - Monitor.hr
Danas (08:00)

Četiri godine pata

Četiri godine od početka ruske invazije: Rat iscrpljivanja bez jasnog izgleda za skori mir

Četiri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, rat se pretvorio u dugotrajno iscrpljivanje s golemim ljudskim i političkim posljedicama. Iako je Rusija jasno označena kao agresor, izostanak ranih pregovora i pogrešne procjene o brzom slomu Moskve pridonijeli su produljenju sukoba. Europa danas ima ograničenu diplomatsku ulogu, dok SAD pod novim vodstvom pokušava potaknuti mirovne razgovore. Mir ove godine nije izgledan, a obje strane ostaju pri maksimalističkim ciljevima. Rat istodobno ubrzava vojno-tehnološku revoluciju, posebno u uporabi dronova i umjetne inteligencije. Ivan Čović za Index


