Rade Šerbedžija ovog ljeta posljednji put tumači kralja Leara: Osjećam da je došlo vrijeme da stanem - Monitor.hr
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Mornarički manevar za rajska kazališna daskanja

Rade Šerbedžija ovog ljeta posljednji put tumači kralja Leara: Osjećam da je došlo vrijeme da stanem

U monografiji supružnika Sabine i Reinera Opoku, glumac Rade Šerbedžija prisjetio se kako je 1986. godine, nakon pulskog koncerta, na poziv admirala Marijana Pogačnika prvi put posjetio Brijune i ostao očaran njihovom ljepotom. Povratak u Istru 1999. godine i obilazak austrougarske tvrđave Minor na Malom Brijunu sa suprugom Lenkom potaknuo je rađanje kazališta Ulysses. Izgovaranje Hamletovih stihova u napuštenoj utvrdi, uz jeku vjetra i valova, odredilo je to mjesto kao njihovu trajnu umjetničku oazu. Jutarnji… on i supruga mu Lenka Udovički razgovarali nedavno i za tportal: Ne prestajem ga igrati zato što sam ostario ili zato što više ne mogu. Naprotiv. Tek sada imam osamdeset godina, upravo onoliko koliko je, prema mišljenju šekspirologa, imao i Lear. Dapače, vjerujem da ga danas mogu igrati bolje nego ikad…


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19.01.2016. (11:33)

Nacionalni park Brijuni dobio prvo hibridno plovilo u Hrvatskoj

„Akvatorij zaštićenog morskog područja Nacionalnog parka Brijuni nadzirat će ekološki prihvatljivije plovilo proizvedeno u domaćem brodogradilištu vrijedno 1,6 milijuna kuna. Riječ je o prvom hibridnom plovilu u Hrvatskoj koje će se koristiti za nadzor i istraživanje zaštićenog morskog područja. To je primjer kako ulaganjem u ‘zelenu’ opremu nacionalnih parkova i parkova prirode povećavamo razinu zaštite prirode i istovremeno stvaramo poslove za domaće tvrtke“ – izjavio je pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode Nenad Strizrep povodom nabave prvog hibridnog plovila za nadzor zaštićenog morskog područja u Hrvatskoj.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je NP Brijuni odobrilo nabavu hibridnog plovila koju je sa 80% sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Uz klasični pogon, plovilo koristi i dva elektromotora te je prihvatljivije za okoliš jer ga manje onečišćuje.

Čuvari prirode i stručnjaci NP-a Brijuni plovilo će koristiti za nadzor i istraživanje akvatorija parka koji se odlikuje velikim bogatstvom flore i faune.

„Težimo održivom razvoju i upravljanju uz što manje troškove te zaštitu i unapređenju svih prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti Nacionalnog parka Brijuni. Tu je zadaću lakše ostvariti uz kvalitetnu podršku nadležnih institucija“ – rekao je ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Sandro Dujmović.

Ravnatelj je istaknuo kako je novo vozilo dugo 9,60 metara te dostiže maksimalnu brzinu od 30 čvorova. Plovilo je sagrađeno u rapskom brodogradilištu „Brodogradnja Pičuljan“. Interes za ovakvim, ekološki prihvatljivijim plovilom, već su pokazale ustanove koje se bave zaštitom prirode u Sloveniji i Italiji.

Nabava hibridnog plovila jedan je u nizu projekata za čistiji transport koji se provodi u NP Brijuni. Uprava Parka dosad je nabavila 16 električnih automobila, 12 električnih bicikala, dva električna vlakića za posjetitelje, četiri segwaya te je postavila tri punionice za električna vozila.

U Nacionalnom parku Brijuni u protekle četiri godine realizirani su projekti vrijedni gotovo 20 milijuna kuna.

U prosincu 2015. je otvoren i edukacijsko-prezentacijski centar „Kuća za brodice“.

Projekt je vrijedan oko 9 milijuna kuna. Financirali su ga Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz projekt „Integracije u EU Natura 2000“ sa 3,2 milijuna kuna, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 4,9 milijuna kuna, Mreža zaštićenih područja Mediterana MedPAN sa 110.000 kuna, dok je ostatak osigurao NP Brijuni.

U pripremi je izrada dokumentacije za projekt „Suvremeni turistički doživljaj skrivenih posebnosti Brijuna“ koji će se aplicirati za financiranje iz EU fondova. Vrijednost projekta procjenjuje se na 22,8 milijuna kuna.

U infrastrukturne projekte u zaštićenim područjima u Hrvatskoj u protekle četiri godine uloženo je oko 400 milijuna kuna, a za EU sufinanciranje pripremaju se novi projekti vrijedni preko pola milijarde kuna.

04.08.2015. (17:37)

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