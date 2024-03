Previše pitanja, premalo odgovora

Odabir srijede otvara pitanje hoće li poslodavci trebati tretirati tu srijedu jednako kao i neradnu nedjelju sukladno zadnjim izmjenama zakona o radu, a činjenica da utorak i srijeda (izvan zemlje se uvijek glasuje dva dana) nisu neradni dani u inozemstvu, bitno će otežati izlazak na birališta biračima koji ne žive u Hrvatskoj. Kome odgovara baš ta srijeda, izrazito rani datum od onih koji su predsjedniku bili na raspolaganju? Oporba je zazivala što skorije izbore, no kada se sagleda kompleksna situacija oko dogovora o zajedničkom izlasku centra, lijevog centra i ljevice, može se reći da raniji datum ustvari odgovara stranci na vlasti.

Nadalje, Milanovićeva kandidatura i ujedno sprječavanje Jandrokovića kao aktualnog predsjednika Sabora da preuzme njegove dužnosti je u suprotnosti s idejom parlamentarne demokracije. Njegovo nebivanje na listama je svakako čišća situacija od one koju je izvorno predsjednik najavio (biti istodobno kandidat i predsjednik), no i dalje ostaje pitanje kako on može biti nadstranački, nestranački, neutralni arbitar tijekom izborne kampanje.

Na bi bila kompletirana preobrazba u parlamentarnu demokraciju, predsjednik treba imati uske, ceremonijalne ovlasti te biti biran tajnim glasovanjem, dvotrećinskom većinom, u Saboru. Ta osoba onda doista može biti nadstranački, nestranački, neutralni arbitar. Višeslav Raos za tportal.