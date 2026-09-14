Možda se priprema za novu karijeru

Nova uprava Nove S, koju su postavili novi vlasnici (Adria News Network preuzeo je portugalski investicijski fond Alpac Capital, koji je ušao i u naš N1, pa možemo očekivati slične vijesti), objavila je da je Kesićeva emisija skupa. Navodno se nije isplatila – ma nemoj – pa je nije imalo smisla dalje producirati. No zato je jedan drugi satiričar, i medijski poslenik, Aleksandar Vučić, u petak startao sa svojim podcastom. Nakon iskakanja iz frižidera, ulijetanja u crtić La Linea, postavljanja bandera po Mačvi, druženja s robotima odjevenim u šajkače, sad još pokreće i podcast. Kao TV kritičar morao sam pogledati i to čudo. Kritika: ubuduće zvati neistomišljenike, umjetnike, opoziciju, Hrvate, Albance… No, šalu na stranu, gašenje Kesićeve emisije izraz je uzbune, panike, nasilja i nesigurnosti – to miriše na poraz na izborima u oktobru. Srbija nezadrživo srlja u regresiju. Boris Rašeta za Novosti