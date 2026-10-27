Jabuka ne pada daleko od stabla...

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Rašeta o ‘Razgovoru’ Dominika Sedlara: Tito kao slojeviti negativac, a Stepinac kao Bambi
Snimiti film o razgovoru Tita i Stepinca, a prepustiti sve toku nesvijesti, imaginaciji i ideološkim fantazmama, birtijaškoj verziji povijesti (“naši i vaši”), hrabar je umjetnički čin! Na njega se odvažio Sedlar junior, mlađahni Dominik, čiji se film nedavno počeo prikazivati u MAXtv videoteci. “Razgovor” je hagiografija, komorna drama, nalik na one koje je Vuk Drašković radio o “heroju bez mane i straha” Aleksandru, ukratko, ideologizirana slika čovjeka koji je posvuda van katolicizma vidio samo zarazu, koroziju, nečist. Mladi Dominik Sedlar postao je postulator za kauzu svetaca, prikazavši Tita (dramski puno jače) kao slojevitog (mada izmišljenog) negativca, dok Stepinac izgleda kao Bambi. Boris Rašeta za Novosti