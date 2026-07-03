I dalje se kotrlja
Rašeta o seriji ‘Moj život u Rolling Stonesima’: Snimljena pod nadzorom benda kako bi se cementirao njihov status nedodirljivih rock bogova
Kako je bilo biti/ostati Rolling Stone? Četverodijelna serija (odabrala Mira Vočinkić) daje sažet odgovor – bogovski. U prvoj epizodi vidjeli smo portret Micka Jaggera, živahnog starčića (82) spremnog za novu turneju, do koje možda ipak neće doći jer Keitha Richardsa (82) nešto žiga u leđima. Poznajući ih, kupili bismo karte… Teško je u nešto manje od sat vremena sabiti 60 godina najvećeg živućeg rokera svijeta, ali smo prešli ključne točke karijere. “Moj život u Rolling Stonesima” zahvaća masu aspekata, najmanje privatnih, jer autori nisu kopali po utrobama muzičara. U četiri epizode “tiskana je legenda”, kako bi rekao John Ford. Sam Mick Jagger demantira da su Stonesi “obitelj”, oni su korporacija. Ponešto će indiskrecija biti viđeno, ali tko očekuje vidjeti kako žuti Musa dere jarca, ovo nije serija za nj… Boris Rašeta i pregled TV tjedna za Novosti