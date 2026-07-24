I stvorio fobiju od starih mlinova
Rašeta o preminulom Kadijeviću: Umro je čovjek koji je plašio generacije gledatelja
Đorđe Kadijević rođen je u Šibeniku, hrvatskoj i jugoslavenskoj Ateni, gradu iz kojega su ponikli Dedići, Mišo, Vice Vukov, Igor Mandić, Ivo Pattiera. Rodio se u istoj ulici kao i oni – Terazije, Ilica i Ferhadija nisu porodile toliko velikana. Tko nije umirao od straha zbog “Leptirice”, nije živio u Jugoslaviji. Popularna legenda kaže da je Đorđe Kadijević “Leptiricu” snimao kao komediju, ali je promašio žanr. Ispao je to film strave i užasa, koji je na premijeri u Skopju navodno tako prestrašio nekog gledatelja da je ovaj umro u kinu. Boris Rašeta za Novosti