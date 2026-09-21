Rašeta o seriji 'Marilyn Monroe, slavna pod svaku cijenu': Odlična serija o fascinantnoj ženi - Monitor.hr
Prekjučer (10:00)

Nekome možda osebujna, ali uvijek svoja

Rašeta o seriji ‘Marilyn Monroe, slavna pod svaku cijenu’: Odlična serija o fascinantnoj ženi

Nikad nitko nije tako duhovito, tako sažeto opisao bračne drame jedne žene kao što je Billy Wilder opisao havariju Marilyn: “Njen brak s Arthurom Millerom je propao kad je Miller shvatio da ona nije Marilyn, a njen brak s Joeom Di Maggiom je propao jer je ovaj shvatio da ona jest Marilyn.” Genijalno!

Italoamerikanac Di Maggio, najveća svjetska bejzbol zvijezda, ultrakonzervativac, katolik, s Marilyn je otišao u Japan i shvatio da joj po popularnosti nije ni do koljena, a par slobodnih scena koje je snimala po povratku, baš s Wilderom, razgnjevilo ga je. Ona, razuzdana Kleopatra, nije bila rođena za kućanicu. Miller je pak bio očaran njenom ranjivošću i tražio je u njoj umjetničku muzu.

Brak je propao kad je shvatio da ona ipak nosi prevelik teret holivudske mašinerije i vlastitih demona te da ne može ispuniti ulogu idealizirane intelektualne partnerice. U jednom je filmu morala pedeset puta ponoviti rečenicu “gdje je, dovraga, taj burbon” jer je nije zapamtila. Boris Rašeta je za Novosti opet zurio u ekran. IMDB


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14.09. (14:00)

Možda se priprema za novu karijeru

Rašeta: Maknuli su Zorana Kesića, ali zato su uveli podcast novog satiričara – Aleksandra Vučića

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10.09. (18:00)

Jer osamdesete su bile godine...

Rašeta o ‘Strategiji švrake’: Nepravedno zapostavljeni film 80-ih

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05.09. (16:00)

Motika ipak teža od kista

Rašeta o filmu Jeana Renoira: Južnjačka sudbina

Ovo je jedini film za koji je veliki francuski režiser Jean Renoir nominiran za Oscara. Snimio ga je u Americi, gdje je pobjegao pred nacistima – nije bio Židov nego ljevičar, sin slavnog slikara – a svjetonazor se jasno vidi. Film prati siromašnog poljoprivrednika, nadničara Sama, koji želi postati svoj gazda i biti slobodan čovjek, bez obzira na cijenu koju za to treba platiti. “Južnjak” zapravo pokazuje koliko je težak život poljoprivrednika, seljaka, kojemu jedan prolom oblaka, mraz, snijeg ili zaraza stoke može uništiti egzistenciju. Oscara je te godine Renoiru oteo jedan drugi genijalni egzilant, Billy Wilder, ali ne bi bila greška ni da ga je dobilo ovo sjajno djelo, oda ljudskoj spremnosti za slobodu i rizik. Boris Rašeta recenzira što je gledao prije koji tjedan za Novosti

28.08. (13:00)

Kad ti ponestane inspiracije, vratiš se klasicima

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24.07. (23:00)

I stvorio fobiju od starih mlinova

Rašeta o preminulom Kadijeviću: Umro je čovjek koji je plašio generacije gledatelja

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03.07. (22:00)

I dalje se kotrlja

Rašeta o seriji ‘Moj život u Rolling Stonesima’: Snimljena pod nadzorom benda kako bi se cementirao njihov status nedodirljivih rock bogova

Kako je bilo biti/ostati Rolling Stone? Četverodijelna serija (odabrala Mira Vočinkić) daje sažet odgovor – bogovski. U prvoj epizodi vidjeli smo portret Micka Jaggera, živahnog starčića (82) spremnog za novu turneju, do koje možda ipak neće doći jer Keitha Richardsa (82) nešto žiga u leđima. Poznajući ih, kupili bismo karte… Teško je u nešto manje od sat vremena sabiti 60 godina najvećeg živućeg rokera svijeta, ali smo prešli ključne točke karijere. “Moj život u Rolling Stonesima” zahvaća masu aspekata, najmanje privatnih, jer autori nisu kopali po utrobama muzičara. U četiri epizode “tiskana je legenda”, kako bi rekao John Ford. Sam Mick Jagger demantira da su Stonesi “obitelj”, oni su korporacija. Ponešto će indiskrecija biti viđeno, ali tko očekuje vidjeti kako žuti Musa dere jarca, ovo nije serija za nj… Boris Rašeta i pregled TV tjedna za Novosti

21.06. (23:00)

Nema tu onoga "ako priča zakaže, evo muzika"

Rašeta: Serija ‘So Long, Marianne’ dopast će se i onima koji ne luduju za Cohenom

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15.06. (15:00)

Ljeto pred ekranom

Rašeta otkrio zanimljiv Youtube kanal: Klasici za džabe

Na YouTube kanalu Timeless Classic Movies stotine su sjajnih, mahom crno-bijelih filmova, koji vam dugu ljetnu noć mogu ispuniti zadovoljstvom suspensea. Jedan od njih je i Premingerov noir “Laura”, ljubavno-kriminalistička priča u kojoj do kraja ne možete naslutiti ubojicu, a uživate u majstorski režiranim scenama i vrhunskim dijalozima. Boris Rašeta za Novosti

07.06. (22:00)

Sat povijesti

Novi Klasićev serijal za Vidu TV: Ozbiljno o Titu

Sine ira et studio – bez srdžbe i pristranosti – napravio je Hrvoje Klasić, nakon dugih porođajnih muka, dokumentarnu seriju o drugoj, Titovoj Jugoslaviji. Takve serije, srpske (češće) ili hrvatske (rjeđe: Hrvati bježe od povijesti) obično kipte od gnjeva, naročito ako im je u fokusu čovjek po kojemu se država obično atribuira – Josip Broz. Seriju je počeo raditi na Al Jazeeri, koja je u međuvremenu ugasla, pa ju je dovršio na VIDA TV-u, maloj ali propulzivnoj televiziji. Prva epizoda opisala je formiranje države, prve godine razvoja i njene “dječje bolesti”, te Titov odnos prema najbližim suradnicima – Hebrangu, Đilasu, Kardelju i Rankoviću. Nacionalizam je, dakako, bio pitanje svih pitanja: što napraviti s Vojvodinom, Kosovom i Sandžakom? U drugoj epizodi vidjeli smo sukob sa Staljinom, Goli otok i uzdizanje Tita kao kolosalne svjetske figure. Boris Rašeta za Novosti

03.05. (16:00)

Na prvoj liniji obrane istine

Rašeta: I Hersh i Netflix dokazuju da još ima snage u američkoj demokraciji

Seymour Hersh je, ako mene pitate, veći novinar od slavnih Boba Woodwarda i Carla Bernsteina. Počeo je kao novinski potrčko u Chicagu, u crnoj kronici, gdje je “izbliza vidio tiraniju” – državnu – a završio kao legenda pokreta otpora. Tiraniji se nastavio suprotstavljati sve do danas, kad je u svojoj 88. godini prisiljen objavljivati tekstove na Substacku, autorskoj platformi na kojoj nema urednika pa novinari pišu što žele.

U Netflixovom je dokumentarcu prvi put opširno progovorio o svom radu, životu, motivima, iskušenjima. Što je Hersh sve učinio? Godine 1969. razotkrio je masovno ubojstvo stotina nenaoružanih vijetnamskih civila u My Laiju, koje su počinili američki vojnici. Vojnici su strijeljali civile po zapovijesti, silovali žene, ubijali bebe.

Hersh je dobio Pulitzera, šokirao javnost i okrenuo američko javno mnijenje protiv rata u Vijetnamu. Pet godina kasnije otkrio je da CIA godinama, ilegalno, špijunira antiratne aktiviste i disidente. Prvi je detaljno dokazao da Izrael posjeduje golem arsenal nuklearnog oružja, iako to Tel Aviv nije potvrdio. Njegovo otkriće je razbjesnilo izraelsku vladu, ali Hersha nije bilo moguće zaustaviti. Boris Rašeta za novosti