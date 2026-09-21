Nekome možda osebujna, ali uvijek svoja

Nikad nitko nije tako duhovito, tako sažeto opisao bračne drame jedne žene kao što je Billy Wilder opisao havariju Marilyn: “Njen brak s Arthurom Millerom je propao kad je Miller shvatio da ona nije Marilyn, a njen brak s Joeom Di Maggiom je propao jer je ovaj shvatio da ona jest Marilyn.” Genijalno!

Italoamerikanac Di Maggio, najveća svjetska bejzbol zvijezda, ultrakonzervativac, katolik, s Marilyn je otišao u Japan i shvatio da joj po popularnosti nije ni do koljena, a par slobodnih scena koje je snimala po povratku, baš s Wilderom, razgnjevilo ga je. Ona, razuzdana Kleopatra, nije bila rođena za kućanicu. Miller je pak bio očaran njenom ranjivošću i tražio je u njoj umjetničku muzu.

Brak je propao kad je shvatio da ona ipak nosi prevelik teret holivudske mašinerije i vlastitih demona te da ne može ispuniti ulogu idealizirane intelektualne partnerice. U jednom je filmu morala pedeset puta ponoviti rečenicu “gdje je, dovraga, taj burbon” jer je nije zapamtila. Boris Rašeta je za Novosti opet zurio u ekran. IMDB